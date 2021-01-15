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90's VS нулевые

90's VS нулевые

16 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. И вновь соревнование ярких эпох!!

Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х : электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции!
 
Помимо этого, на вечеринке вас ждут лучшие новогодние хиты 90-х и 2000-х! Они заставят вас танцевать до упаду!
 
Две необычные и яркие эпохи соревнуются в одной вечеринке!
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 января 2021, суббота
20:00
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Касса
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Rock Privet
Купить билет
24 января, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
НАИВ
Купить билет
22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Viper Soup Complex
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Воскресная встреча с Ольгой Чекмазовой
Купить билет
23 января, суббота 15:00
Тренинговый центр REMIX
 ₽  Билеты: 1200-2100 ₽
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