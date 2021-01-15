16 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. И вновь соревнование ярких эпох!!

Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х : электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции!

Помимо этого, на вечеринке вас ждут лучшие новогодние хиты 90-х и 2000-х! Они заставят вас танцевать до упаду!