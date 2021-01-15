90's VS нулевые
16 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. И вновь соревнование ярких эпох!!
Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х : электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции!
Помимо этого, на вечеринке вас ждут лучшие новогодние хиты 90-х и 2000-х! Они заставят вас танцевать до упаду!
Две необычные и яркие эпохи соревнуются в одной вечеринке!
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Вход: 300 рублей. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 января 2021, суббота
20:00
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽