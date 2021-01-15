Антон Аниканов – лучший следователь Тульской области

Хороший следователь – это не только отличный юрист и знаток уголовно-процессуальных нюансов. Это еще и психолог, и экономист, и специалист во многих других профессиональных сферах.

Стать лучшим по итогам года – всегда приятно, а когда ты только в начале профессионального пути, это еще более почетно. Следователь по особо важным делам следственного отдела по Привокзальному району СУ СК РФ по Тульской области лейтенант юстиции Антон Аниканов сейчас работает следователем Привокзального отдела Тулы СУ СК РФ по Тульской области. Трудовой стаж его – около двух лет.

– Я работаю с марта 2019 года. Начал старшим следователем в Плавском межрайонном отделении, потом была командировка в Новомосковск, затем работа в Донском и Центральном районе Тулы. В нашей структуре наставничество хорошо развито, старшие коллеги всегда готовы помочь, поделиться знаниями. За первый год мне удалось познакомиться со многими следователями, перенять их опыт, что бесценно само по себе, заниматься раскрытием дел различной специфики: экономические, убийства, нанесение тяжких телесных повреждений… Возможно, всё это в сумме и позволило мне стать лучшим следователем по итогам 2020 года, – рассказывает Антон Аниканов.

Лучшего следователя определяют по числу раскрытых дел. Антон Аниканов раскрыл 26 уголовных дел 2020 года и прошлых лет.

– Каждое дело само по себе интересно. Вроде бы кажется, когда приезжаешь, что всё легко: и преступник известен, и как он совершил преступление. Но нужно всё это еще доказать, воспроизвести на бумаге всё ровно так, как происходило с самого начала. Особенно могу отметить раскрытое дело прошлых лет – 2018 года. Тогда в августе на месте происшествия было обнаружено тело женщины со множественными повреждениями. Дело было приостановлено, потому что не смогли найти преступника и некому было предъявить обвинение. Мне было поручено изучить его и возобновить следствие. Провели несколько экспертиз, и благодаря им у нас появился подозреваемый – сын убитой, ему было предъявлено обвинение. На данный момент он осужден. Интерес дела заключался в том, что оно было расследовано в условиях неочевидности. Преступник был найден, но он не признавался, свидетелей не было, и пришлось проводить очень много экспертиз, чтобы подтвердить его вину. Оказалось, что в тот день сын просил у матери денег на выпивку, но она отказала, и у них на этой почве произошел конфликт, который закончился убийством.

Антон Аниканов отмечает, что большая часть преступлений совершается именно под действием алкоголя. Но есть и такие преступления, когда преступник буквально не может жить в обществе, не нарушая законов.

– Около месяца назад мы направили в суд уголовное дело косогорского маньяка, обвиняемого в пяти эпизодах в отношении четырех девушек. Вышли на него, когда поступил звонок о нападении на двух девушек на Косой Горе. Они приехали к нему домой убираться, он сначала с одной зашел домой якобы показать фронт работ, а когда дверь закрылась, начал девушку бить и попытался изнасиловать. Последнее у него не вышло по каким-то его физиологическим причинам. Тогда он девушку связал, спустился ко второй, которая ждала на улице, и пригласил подняться в квартиру. С ней картина повторилась. Личность мужчины удалось быстро установить и через неделю его задержать. После оказалось, что есть еще два материала, в которых преступник по описание похож на задержанного. Когда показали жертвам его фото, то те его опознали. Человек этот ранее был уже судим за аналогичные преступления. В мае 2020 года он только освободился, а в октябре вновь начал совершать те же преступления. Экспертиза подтвердила его вменяемость. Видимо, этот человек получает удовольствие от совершения преступления. Возможно, он отдавал себе отчет, что будет задержан и вновь отправится за решетку.

Каким бы ни было дело, мало установить подозреваемого, надо собрать достаточно доказательств, чтобы подтвердить его причастность к инкриминируемому ему преступлению.

– Это самый ответственный этап, потому что надо в точности восстановить цепь событий, предшествовавших преступлению, мотив, который толкнул на нарушение закона, сам момент преступления, отработать все возможные версии, назначить и дождаться результатов экспертиз. Только когда на руках полный набор неопровержимых доказательств, можно дело направлять в прокуратуру и в суд. Если ты всё сделал правильно и в суде подтверждается выдвинутая тобой версия, то это лучшая награда: преступление раскрыто и преступник понес наказание. Для этого мы и работаем. Преступники должны знать, что даже если преступление не раскрыто по горячим следам, то спустя несколько лет, как, например, с преступлением 2018 года, наказание всё равно настигнет злоумышленника.

В любой профессии нужно соблюдать баланс работы и отдыха. У Антона Аниканова в этом плане всё по полочкам:

– Утром отправка запросов и другой корреспонденции, днем допросы и встречи, а вечером – оформление документов на следующий день, составление плана завтрашних действий. Да, конечно, бывает, что задерживаешься и только к утру приезжаешь домой переодеться, но это не так часто случается. Свободное время стараюсь проводить с близкими. Из спорта предпочитаю футбол.

Редакция Myslo поздравляет следователей с профессиональным праздником и желает здоровья, удачи и семейного благополучия!

Досье MYSLO

Антон Аниканов

Родился 23 марта 1994 г.

Окончил ТулГУ.

Семейное положение: не женат.

Любимый спорт: футбол.

Любимый фильм: «Побег из Шоушенка», «Престиж».

Любимый досуг: семейные поездки, встречи с друзьями, прогулки на природе.



