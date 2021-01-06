Хулиганы
16 января в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Хулиганы». «Хулиганы» - уникальный музыкальный коллектив Тульского происхождения. Творчество группы, хоть и называется «хулиганство», но чаще всего вызывает восторг, эйфорию и психологическую зависимость.
Собравшись в 2017 году, группа тут же привлекла внимание своей оригинальностью.
Многие замечают, да и надо признаться сами участники коллектива не отрицают, что на творчество коллектива оказали влияние такие группы как Ленинград, ВИА Волга-волга, Мамульки-бэнд, Хитобои и др.
Музыкальное направление – неожиданные версии российских хитов. Веселое сочетание различных музыкальных жанров, стилей и направлений, исполненная профессионально, энергично, "живьём" и с интеллигентным юмором.
Но самым важным, как говорят музыканты и их слушатели - это неподражаемая атмосфера, окружающая слушателей на концертах группы.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 января 2021, суббота
21:00
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽