город
город
Регистрация
«Ночь музеев», мюзиклы и красивые собачки: выходные в Туле 14-16 мая

«Ночь музеев», мюзиклы и красивые собачки: выходные в Туле 14-16 мая

А еще концерт Дениса Мацуева, психологический клуб в «Типографии», мастер-класс об истоках анимации в «Октаве» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Ночь музеев – 2021

Когда: в ночь с 15 на 16 мая, пятница.

Где: Тула.

«Ночь музеев» в Ясной Поляне

15 мая участников «Ночи музеев» во всех муниципальных образованиях Тульской области ждет более ста тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов.
 

Любовь на лестничной клетке

Когда: 16 мая, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

Любовь на лестничной клетке

16 мая на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит лирическую комедию «Любовь на лестничной клетке». Действие пьесы разворачивается в Нью-Йорке, в старом доме. 
 

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: и классика, и джаз»

Когда: 15 мая, 17.00, суббота.

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского.
Стоимость: от 1500 руб.

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»: «И классика, и джаз...»

15 мая в Концертном зале Тульской областной филармонии пройдет второй вечер Международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет…», посвященный джазу. Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике прославленного пианиста.
 

Психологический клуб. «Почему мне трудно в отношениях: с партнером, ребенком, с собой?»

Когда: 15 мая, суббота, 12.30.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 500 руб. Билеты по ссылке.

Психологический клуб. Почему мне трудно в отношениях: с партнёром, ребёнком, с собой?

15 мая в «Типографии» пройдет встреча психологического клуба. Мы друг на друга влияем. И часто не связываем свои состояния с присутствием другого в нашей жизни, а ведь именно его присутствие радует/беспокоит/волнует/страшит нас. Мы иногда вязнем друг в друге, пытаясь найти причину происходящего.
 
На лекции поисследуем: какой я, когда один, и как меняется мое состояние с разными людьми. 
 

Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»

Когда: 16 мая, воскресенье, 15.00.

Где: Индустриальный кластер «Октава».
Стоимость: 200 руб. Регистрация по ссылке

Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»

16 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс об истоках анимации с Суреном Касумяном.
 
Как устроено наше зрение? В чем принцип действия оптических иллюзий и какие они бывают? И при чем здесь анимация?
 
Обо всем этом вы узнаете на цикле лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации с мастер-классами, викторинами и призами для детей от проекта «Книги на «Октаве».
 

Gorizont Entertainment

Когда: 15 мая, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 500 руб.

Gorizont Entertainment

15 мая в Concert Hall состоится выступление музыкального театра Gorizont Entertainment. Музыканты закрывают свой флагманский проект!
 
Для зрителей приготовили трехчасовую шоу-программу с участием ставшей нам родной рок-группы Last Empire, наших добрых друзей – Рамазана Селимова, Назара Сахратова и Сергея Орлова, а также «Оркестра пиратской музыки под управлением Джона Сильвера»! 
 

Стулья

Когда: 15 мая, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Стулья

15 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стулья» – лирическую драму по пьесе Эжена Ионеско. 
 
«Стулья» – история о любви и одиночестве в постановке Сергея Мазанова, пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у тебя есть большая любовь.
 

V чемпионат по хендлингу

Когда: 16 мая, воскресенье, 10.00.

Где: Тула, улица Овражная, 15.

V чемпионат по хендлингу

16 мая в Туле пройдет ежегодный чемпионат по хендлингу. В качестве экспертов приглашены призеры международных конкурсов, профессиональные хендлеры Анастасия Гончарова, Мария Афанасьева, Ольга Евдокимова. На мероприятие приедет более 50 участников из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.
 
Хендлинг — это искусство показа собак на выставках. Задачей
хендлера является максимально эффектно продемонстрировать сильные стороны анатомии собаки и скрыть ее недостатки.
 

Дикие лебеди

Когда: 16 мая, воскресенье, 12.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб. 

Дикие лебеди

16 мая на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит сказочный спектакль для детей и взрослых «Дикие лебеди». Сказка отправит юных зрителей в далекое прошлое, где жили злые ведьмы и добрые феи, когда в быту было волшебство и мир населяли всевозможные причудливые существа.
 

Счастливые дни

Когда: 15 мая, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Билеты можно купить по ссылке.

Счастливые дни

15 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно – он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
 

Дикая Мята – 2021
С 18 июня по 20 июня в деревне Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята»!
 
Дикая Мята – 2021
 
Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки 300 руб. Билеты можно купить по ссылке.

 

а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Звездный рубеж

Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд (Брюс Уиллис) и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?

 

Кролик Питер 2

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

 

Хороших выходных!

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Выходные на Жиздре – это маленькая жизнь!
Выходные на Жиздре – это маленькая жизнь!
10 самых актуальных вопросов о прививках от COVID-19
10 самых актуальных вопросов о прививках от COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.