«Ночь музеев», мюзиклы и красивые собачки: выходные в Туле 14-16 мая

Когда: 15 мая, суббота, 12.30.

Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: 500 руб. Билеты по ссылке.

15 мая в «Типографии» пройдет встреча психологического клуба. Мы друг на друга влияем. И часто не связываем свои состояния с присутствием другого в нашей жизни, а ведь именно его присутствие радует/беспокоит/волнует/страшит нас. Мы иногда вязнем друг в друге, пытаясь найти причину происходящего.

На лекции поисследуем: какой я, когда один, и как меняется мое состояние с разными людьми.