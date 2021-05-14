«Ночь музеев», мюзиклы и красивые собачки: выходные в Туле 14-16 мая

15 мая участников «Ночи музеев» во всех муниципальных образованиях Тульской области ждет более ста тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов.
Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 700 руб.
16 мая на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит лирическую комедию «Любовь на лестничной клетке». Действие пьесы разворачивается в Нью-Йорке, в старом доме.
Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского. Стоимость: от 1500 руб.
15 мая в Концертном зале Тульской областной филармонии пройдет второй вечер Международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет…», посвященный джазу. Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике прославленного пианиста.
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: 500 руб. Билетыпоссылке.
15 мая в «Типографии» пройдет встреча психологического клуба. Мы друг на друга влияем. И часто не связываем свои состояния с присутствием другого в нашей жизни, а ведь именно его присутствие радует/беспокоит/волнует/страшит нас. Мы иногда вязнем друг в друге, пытаясь найти причину происходящего.
На лекции поисследуем: какой я, когда один, и как меняется мое состояние с разными людьми.
15 мая в Concert Hall состоится выступление музыкального театра Gorizont Entertainment. Музыканты закрывают свой флагманский проект!
Для зрителей приготовили трехчасовую шоу-программу с участием ставшей нам родной рок-группы Last Empire, наших добрых друзей – Рамазана Селимова, Назара Сахратова и Сергея Орлова, а также «Оркестра пиратской музыки под управлением Джона Сильвера»!
Где: театр «Эрмитаж». Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить поссылке.
15 мая в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стулья» – лирическую драму по пьесе Эжена Ионеско.
«Стулья» – история о любви и одиночестве в постановке Сергея Мазанова, пронизанная светлой печалью, призывающая каждого задуматься – так ли важно что-то доказывать миру, если у тебя есть большая любовь.
16 мая в Туле пройдет ежегодный чемпионат по хендлингу. В качестве экспертов приглашены призеры международных конкурсов, профессиональные хендлеры Анастасия Гончарова, Мария Афанасьева, Ольга Евдокимова. На мероприятие приедет более 50 участников из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.
Хендлинг — это искусство показа собак на выставках. Задачей
хендлера является максимально эффектно продемонстрировать сильные стороны анатомии собаки и скрыть ее недостатки.
Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 700 руб.
16 мая на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит сказочный спектакль для детей и взрослых «Дикие лебеди». Сказка отправит юных зрителей в далекое прошлое, где жили злые ведьмы и добрые феи, когда в быту было волшебство и мир населяли всевозможные причудливые существа.
Где: Тульский камерный драматический театр. Билеты можно купить поссылке.
15 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно – он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Дикая Мята – 2021
С 18 июня по 20 июня в деревне Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята»!
Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки 300 руб. Билеты можно купить поссылке.
Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд (Брюс Уиллис) и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?
Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.