V чемпионат по хендлингу

Хендлинг — это искусство показа собак на выставках. Задачей

хендлера (прим. человек, который показывает питомца на шоу) является

максимально эффектно продемонстрировать сильные стороны анатомии

собаки и скрыть ее недостатки.

Чемпионат по хендлингу в Туле проводится уже в пятый раз, с

каждым годом увеличивая число и географию участников. Цель этого

мероприятия заключается не только в определении лучшего хендлера, но и

популяризации этой профессии, хорошего отношения к животным не

только в Тульской области, но в и России.

Участники будут соревноваться в следующих классах: Ребенок и собака (дети до 9 лет), Юный хендлер младшая группа (с 9 до 12 лет), Юный хендлер средняя группа (с 13 до 15 лет), Юный хендлер старшая

группа (с 16 до 18 лет), Сеньор хендлер (с 18 лет). Помимо этого будет

отдельный турнир для владельцев собак, которые самостоятельно

показывают своих питомцев на выставках.

В конце чемпионата будут проведены конкурсы и определены

победители в следующих номинациях: «Самый стильный хендлер»,

«Лучший контакт с собакой», «Лучшая демонстрация движений»,

«Лучшее исполнение фигур» и т.д.

16 мая в Туле пройдет ежегодный чемпионат по хендлингу. В качестве экспертов приглашены призеры международных конкурсов, профессиональные хендлеры Анастасия Гончарова, Мария Афанасьева, Ольга Евдокимова. На мероприятие приедет более 50 участников из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.