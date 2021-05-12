Психологический клуб. Почему мне трудно в отношениях: с партнёром, ребёнком, с собой?
15 мая в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы друг на друга влияем. И часто не связываем свои состояния с присутствием другого в нашей жизни, а ведь именно его присутствие радует/беспокоит/волнует/страшит нас. Мы иногда вязнем в друг друге, пытаясь найти причину происходящего.
На лекции поисследуем: какой я, когда один, и как меняется мое состояние с разными людьми. Почему отношения — это то, на что делают ставку маркетологи, составляя программу продаж. Узнаем кое-что о теории привязанности и наших глубоких потребностях. И попробуем ответить на вопросы: зачем психологи вообще нужны, и как отношения могут исцелять?
Спикер: Полина Сергеева — телесно-ориентированный терапевт, педагог-психолог, гештальт-терапевт и системный терапевт из Санкт-Петербурга.
Стоимость: 500 руб. Билеты по ссылке.
Стоимость: 500 руб. Билеты по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 мая 2021, суббота
12:30
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 11:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽