Психологический клуб. Почему мне трудно в отношениях: с партнёром, ребёнком, с собой?

15 мая в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Мы друг на друга влияем. И часто не связываем свои состояния с присутствием другого в нашей жизни, а ведь именно его присутствие радует/беспокоит/волнует/страшит нас. Мы иногда вязнем в друг друге, пытаясь найти причину происходящего.

На лекции поисследуем: какой я, когда один, и как меняется мое состояние с разными людьми. Почему отношения — это то, на что делают ставку маркетологи, составляя программу продаж. Узнаем кое-что о теории привязанности и наших глубоких потребностях. И попробуем ответить на вопросы: зачем психологи вообще нужны, и как отношения могут исцелять?