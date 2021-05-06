Кролик Питер 2

Страна: Австралия, США, 2020

Премьера: в РФ 13.05.2021

Режиссер: Уилл Глак

Актеры: Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэймон Херриман, Тара Морис, Кигэн Джойс, Меган Смарт

Жанр: комедия, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 95 мин

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.