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Кролик Питер 2

Кролик Питер 2

Страна:
Австралия, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.05.2021
 
Режиссер:
Уилл Глак
  
Актеры:
Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэймон Херриман, Тара Морис, Кигэн Джойс, Меган Смарт
  
Жанр:
комедия, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

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Сегодня
10:05 Алмаз Синема
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:30 Синема Стар
12:30 Киносити
13:55 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:20 Алмаз Синема
16:40 Киносити
18:15 Алмаз Синема
18:35 Киносити
21:10 Киносити
23:15 Киносити
Завтра
10:05 Алмаз Синема
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:30 Синема Стар
12:30 Киносити
13:55 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:20 Алмаз Синема
16:40 Киносити
18:15 Алмаз Синема
18:50 Киносити
20:55 Киносити
23:00 Киносити
15 мая, суббота
10:05 Алмаз Синема
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:30 Киносити
12:30 Синема Стар
13:55 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:20 Алмаз Синема
16:40 Киносити
18:15 Алмаз Синема
18:50 Киносити
20:55 Киносити
23:00 Киносити
00:50 Киносити
16 мая, воскресенье
10:05 Алмаз Синема
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:00 Алмаз Синема
12:30 Синема Стар
12:30 Киносити
13:55 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:20 Алмаз Синема
16:40 Киносити
18:15 Алмаз Синема
18:50 Киносити
20:55 Киносити
23:00 Киносити
00:50 Киносити
17 мая, понедельник
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:30 Синема Стар
12:30 Киносити
14:35 Киносити
16:40 Киносити
18:50 Киносити
20:55 Киносити
23:00 Киносити
18 мая, вторник
10:20 Синема Стар
10:25 Киносити
12:30 Синема Стар
12:30 Киносити
14:35 Киносити
16:40 Киносити
18:50 Киносити
20:55 Киносити
23:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Plush Fish & Distemper
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29 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
23 - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Damage String
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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