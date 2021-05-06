Кролик Питер 2
Страна:
Австралия, США, 2020
Премьера:
в РФ 13.05.2021
Режиссер:
Уилл Глак
Актеры:
Джеймс Корден, Роуз Бирн, Донал Глисон, Дэвид Ойелоуо, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэймон Херриман, Тара Морис, Кигэн Джойс, Меган Смарт
Жанр:
комедия, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
95 мин
Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:55
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|18:35
|Киносити
|21:10
|Киносити
|23:15
|Киносити
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:55
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|23:00
|Киносити
15 мая, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|13:55
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|23:00
|Киносити
|00:50
|Киносити
16 мая, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:00
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:55
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|23:00
|Киносити
|00:50
|Киносити
17 мая, понедельник
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|14:35
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|23:00
|Киносити
18 мая, вторник
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|14:35
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|23:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
12:00
13:55
16:20
18:15
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:35
21:10
23:15
|Синема Стар
|
10:20
12:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
12:00
13:55
16:20
18:15
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:50
20:55
23:00
|Синема Стар
|
10:20
12:30
15 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
12:00
13:55
16:20
18:15
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:50
20:55
23:00
00:50
|Синема Стар
|
10:20
12:30
16 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
12:00
13:55
16:20
18:15
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:50
20:55
23:00
00:50
|Синема Стар
|
10:20
12:30
17 мая, понедельник
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:50
20:55
23:00
|Синема Стар
|
10:20
12:30
18 мая, вторник
|Киносити
|
10:25
12:30
14:35
16:40
18:50
20:55
23:00
|Синема Стар
|
10:20
12:30
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
23 - 30 мая
22 мая - 21 августа
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽