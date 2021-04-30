Любовь на лестничной клетке
17 октября на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит лирическую комедию «Любовь на лестничной клетке».
Спектакль перенесён на 17 октября.
Действие пьесы разворачивается в Нью-Йорке, в старом доме. На лестничной площадке главная героиня Дженнифер Фостер встречает своего соседа Майкла Гардена. Она - женщина независимая, выгнала своего мужа из квартиры и осталась одна на грани нервного срыва. Грусть. Слезы. Пустота. Осознание того, что счастье и любовь обошли тебя стороной, - почему они не встретились на твоем пути? Но… Может быть, ещё не всё потеряно?
В главных ролях: Владимир Ташлыков (сериал «След») и Татьяна Иванцова.
Режиссёр-постановщик - заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Валерий Якунин.
Продолжительность: 2 часа 20 мин с антрактом.
Действующие лица и исполнители:
Дженифер Фостер - заслуженная артистка МО Татьяна Иванцова
Майкл Гарден, её сосед - заслуженный артист РФ Владимир Ташлыков.
Гринберг, слесарь - заслуженный артист РФ Андрей Троицкий.
Артур Фостер, бывший муж Дженифер - артист Владимир Драковский.
Тим Фостер, сын Дженифер и Артура - артисты Роман Чумаков,
Данил Музипов
Терри, подружка Тима - артистки Вероника Кулакова,
Полина Жидкова.
Ольга, Любовница Майкла - артистки Елена Троян,
Екатерина Крыкова.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2021, воскресенье
19:00
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 октября, суббота 17:00
₽ Билеты: 200-350 ₽