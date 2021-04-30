17 октября на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит лирическую комедию «Любовь на лестничной клетке».



Спектакль перенесён на 17 октября.



Действие пьесы разворачивается в Нью-Йорке, в старом доме. На лестничной площадке главная героиня Дженнифер Фостер встречает своего соседа Майкла Гардена. Она - женщина независимая, выгнала своего мужа из квартиры и осталась одна на грани нервного срыва. Грусть. Слезы. Пустота. Осознание того, что счастье и любовь обошли тебя стороной, - почему они не встретились на твоем пути? Но… Может быть, ещё не всё потеряно?

В главных ролях: Владимир Ташлыков (сериал «След») и Татьяна Иванцова.

Режиссёр-постановщик - заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Валерий Якунин.

Продолжительность: 2 часа 20 мин с антрактом.



Действующие лица и исполнители:

Дженифер Фостер - заслуженная артистка МО Татьяна Иванцова

Майкл Гарден, её сосед - заслуженный артист РФ Владимир Ташлыков.

Гринберг, слесарь - заслуженный артист РФ Андрей Троицкий.

Артур Фостер, бывший муж Дженифер - артист Владимир Драковский.

Тим Фостер, сын Дженифер и Артура - артисты Роман Чумаков,

Данил Музипов

Терри, подружка Тима - артистки Вероника Кулакова,

Полина Жидкова.

Ольга, Любовница Майкла - артистки Елена Троян,

Екатерина Крыкова.

