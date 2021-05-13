Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»

16 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс об истоках анимации с Суреном Касумяном.



Как устроено наше зрение? В чем принцип действия оптических иллюзий и какие они бывают? И причем здесь анимация?

Обо всем этом вы узнаете на цикле лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации с мастер-классами, викторинами и призами для детей от проекта Книги на Октаве.

В программе:

Как устроен глаз, что такое слепое пятно, и как увидеть дырку в собственной руке?

Почему мы видим иллюзии, какие они бывают и где «обитают»?

Как сделать «чудо-вертелку», и что означают странные слова: тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук?

Участники получат:

Лекционный материал;

Полезный навык;

Призы от книжного магазина;

Разовую скидку 10% на книги из спец. подборки ко встрече.