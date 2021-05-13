Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»
16 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс об истоках анимации с Суреном Касумяном.
Как устроено наше зрение? В чем принцип действия оптических иллюзий и какие они бывают? И причем здесь анимация?
Как устроено наше зрение? В чем принцип действия оптических иллюзий и какие они бывают? И причем здесь анимация?
Обо всем этом вы узнаете на цикле лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации с мастер-классами, викторинами и призами для детей от проекта Книги на Октаве.
В программе:
- Как устроен глаз, что такое слепое пятно, и как увидеть дырку в собственной руке?
- Почему мы видим иллюзии, какие они бывают и где «обитают»?
- Как сделать «чудо-вертелку», и что означают странные слова: тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук?
Участники получат:
- Лекционный материал;
- Полезный навык;
- Призы от книжного магазина;
- Разовую скидку 10% на книги из спец. подборки ко встрече.
Стоимость: 200 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 мая 2021, воскресенье
15:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽