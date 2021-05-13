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Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»

Мастер-класс об истоках анимации в «Октаве»

16 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс об истоках анимации с Суреном Касумяном.

Как устроено наше зрение? В чем принцип действия оптических иллюзий и какие они бывают? И причем здесь анимация?
 
Обо всем этом вы узнаете на цикле лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации с мастер-классами, викторинами и призами для детей от проекта Книги на Октаве.
 
В программе:
 
  • Как устроен глаз, что такое слепое пятно, и как увидеть дырку в собственной руке?
  • Почему мы видим иллюзии, какие они бывают и где «обитают»?
  • Как сделать «чудо-вертелку», и что означают странные слова: тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук?
Участники получат:
 
  • Лекционный материал;
  • Полезный навык;
  • Призы от книжного магазина;
  • Разовую скидку 10% на книги из спец. подборки ко встрече.

Стоимость: 200 руб. Регистрация по ссылке
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
16 мая 2021, воскресенье
15:00
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