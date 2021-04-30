17 октября на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит сказочный спектакль для детей и взрослых «Дикие лебеди».

Спектакль перенесён на 17 октября.

Сказка отправит юного зрителя в далекое прошлое, где жили злые ведьмы и добрые феи, когда в быту было волшебство, и мир населяли всевозможные причудливые существа.

Волшебная классическая сказка с новыми сюжетными коллизиями и невероятными озорными персонажами. Счастливо жили Эльза и ее одиннадцать братьев, пока Старый Король, их отец, не привел в дом новую жену. Оказалась мачеха злой колдуньей…Сможет ли Эльза снять злые чары и спасти своих братьев и себя?..