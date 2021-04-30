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Дикие лебеди

Дикие лебеди

17 октября на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит сказочный спектакль для детей и взрослых «Дикие лебеди».

Спектакль перенесён на 17 октября.

Сказка отправит юного зрителя в далекое прошлое, где жили злые ведьмы и добрые феи, когда в быту было волшебство, и мир населяли всевозможные причудливые существа.

Волшебная классическая сказка с новыми сюжетными коллизиями и невероятными озорными персонажами. Счастливо жили Эльза и ее одиннадцать братьев, пока Старый Король, их отец, не привел в дом новую жену. Оказалась мачеха злой колдуньей…Сможет ли Эльза снять злые чары и спасти своих братьев и себя?..
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
6 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
План Ломоносова
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пилот
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мама Шамана
Купить билет
23 октября, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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