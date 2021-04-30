Дикие лебеди
17 октября на сцене Городского концертного зала Московский областной театр драмы и комедии представит сказочный спектакль для детей и взрослых «Дикие лебеди».
Спектакль перенесён на 17 октября.
Сказка отправит юного зрителя в далекое прошлое, где жили злые ведьмы и добрые феи, когда в быту было волшебство, и мир населяли всевозможные причудливые существа.
Волшебная классическая сказка с новыми сюжетными коллизиями и невероятными озорными персонажами. Счастливо жили Эльза и ее одиннадцать братьев, пока Старый Король, их отец, не привел в дом новую жену. Оказалась мачеха злой колдуньей…Сможет ли Эльза снять злые чары и спасти своих братьев и себя?..
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
17 октября 2021, воскресенье
12:00
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 октября, суббота 17:00
₽ Билеты: 200-350 ₽