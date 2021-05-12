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Звездный рубеж

Звездный рубеж

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 13.05.2021
 
Режиссер:
Эдвард Дрэйк
  
Актеры:
Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Аделаида Кейн, Локлин Манро, Люк Уилсон, Джонни Месснер, Костас Мэндилор, К.Дж. Перри, Ева Де Доминичи, Роберт Ланен
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
88 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
3,39
          
 

Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд (Брюс Уиллис) и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?

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