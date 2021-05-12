Звездный рубеж

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 13.05.2021

Режиссер: Эдвард Дрэйк

Актеры: Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Аделаида Кейн, Локлин Манро, Люк Уилсон, Джонни Месснер, Костас Мэндилор, К.Дж. Перри, Ева Де Доминичи, Роберт Ланен

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 88 мин

Рейтинг Кинопоиска: 3,39

Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд (Брюс Уиллис) и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?