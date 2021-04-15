Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»: «И классика, и джаз...»

15 мая в Концертном зале Тульской областной филармонии пройдет второй вечер Международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет…», посвящённый джазу. Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике прославленного пианиста. «Я импровизирую с детства.

Умею держать «квадрат», умею свинговать, – рассказывал Денис в одном из своих интервью. – С годами увлечение джазом переросло в настоящую любовь.» Даже в классике, исполняя концерты Рахманинова, Чайковского или Листа, он ценит прежде всего «ощущение свободного полета», которое называет «импровизацией без изменения нот».

В программе «И классика, и джаз…» вы услышите импровизации на джазовые и классические темы. Свободный полет с Денисом Мацуевым разделят известные музыканты Александр Зингер (ударные), Андрей Иванов (контрабас) и Екатерина Мочалова (домра), а также юные исполнители, которые играют наравне со взрослыми.

Являясь постоянными членом жюри телепроекта «Синяя птица», Денис Мацуев с исключительной точностью находит молодые дарования, способные уже составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на «ринг» и сразиться в виртуозности джазовых импровизаций. Подрастающее поколение виртуозов представят

победители телевизионного конкурса «Синяя птица» – десятилетняя исполнительница на балалайке Анастасия Тюрина и пятнадцатилетняя джазовая певица Ярослава Симонова.

Юная Настя Тюрина уже успела выступить на главных концертных площадках страны с ведущими коллективами: Академическим оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова, Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Светланова, Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Она покорила Большой Кремлевский дворец, Большой театр России, Московский концертный зал «Зарядье», Филармонический театр Вероны в Италии и

многие другие площадки.

Не менее внушительные достижения и у Ярославы Симоновой. Она стала лауреатом Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» в 2018 году. Как джазовая вокалистка она гастролировала в городах России, в Монако, Китае, Франции, США.

Выступала с такими музыкантами, как Вадим Эйленкриг, Николай Левиновский, Андрей Макаревич, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов, Алекс Сипягин, Мирей Матье, Хосе Фелисиано, Конрад Хервиг.

«Мы в этой программе играем джаз, играем саму жизнь – и музыканты, и зрители! – говорит Денис Мацуев. – Это и дань уважения великим композиторам, это и встреча старых друзей, это соединение классики с новыми элементами, это и хулиганство и восторг. Мы приглашаем на концерты удивительно одаренных детей-исполнителей – посмотрите, они живут и расцветают на сцене. В таком юном возрасте они чувствуют

музыку, а этому, несмотря ни на какую технику, невозможно просто взять и научиться. Каждый раз, когда мы репетируем, мы открываем что-то новенькое и, можно сказать, создаем свою версию произведения и его исполнения.»

Слушателей концерта ждут головокружительные джазовые импровизации, виртуозное владение инструментами, неординарные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные дуэты и трио.

Исполнители:

Народный артист России Денис Мацуев (фортепиано), заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас), лауреат международных конкурсов Александр Зингер (ударные), лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра), Анастасия Тюрина (балалайка), Ярослава Симонова (вокал).