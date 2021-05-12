Тульская область присоединится к акции «Ночь музеев»

Мероприятие пройдет в ночь на 16 мая.

Участников «Ночи музеев» во всех муниципальных образованиях Тульской области ждет более ста тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов.

15 мая в 17.00 откроется новый музей в отреставрированном здании в Плавске, посвященный князьям Гагариным и истории села Сергиевское. На открытии эксперты музейного дела и образовательных программ, блогеры в формате фокус-группы обсудят развитие малых музеев, их продвижение и включение в музейные маршруты России.

В Тульском областном художественном музее откроется выставка, посвященная художникам-передвижникам, которые стали выдающимся явлением русского искусства XIX века. В рамках акции пройдут интерактивные занятия, посвященные традициям в русской живописи.

15 мая с 18.00 до 00.00 будет работать 2-й этаж творческого индустриального кластера «Октава».

С 18.00 до 00.00 Музей станка приглашает туляков на выставку художника Андрея Люблинского «Хорошие/плохие». Посетители совершат увлекательное путешествие в мир придуманных героев и известных фигур в истории и современной культуре.

В 19.00 пройдет мастер-класс по мотивам выставки, где родители вместе с детьми смогут создать собственных персонажей из пластилина.

В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка пройдут экскурсии «Тула — мастерская России». В 20.00 на летней веранде посетителей ждет живое исполнение мировых хитов в «джаз-фьюжн-трактовке». В 21.00 выступят специальные гости – группа Free sound.

В Тульском областном экзотариуме с 18.00 до 20.30 пройдут тематические интерактивные мероприятия. Посетителям расскажут о работе лабораторий, научной работе, разведении животных в условиях музея.

Подписчики инстаграм-аккаунта музея «Куликово поле» окажутся в главном зале, где состоится лекция о сотрудничестве науки и искусства, истории и литературы на Куликовом поле.

В Музее оружия акцию «Ночь в музее» откроет первый сотрудник с искусственным интеллектом – робот Акинфий.

Посетители смогут освоить техники украшения оружия, пройти новую поисковую маршрутную программу «Капсула времени» и поучаствовать в специальных тематических онлайн- и офлайн-экскурсиях. Акция завершится праздничным светомузыкальным представлением в небе над «шлемом».

Полная афиша – на Myslo, а также на сайте министерства культуры Тульской области.