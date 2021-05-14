Выходные на Жиздре – это маленькая жизнь!

Сколько дней для отдыха достаточно? На эту тему можно дискутировать бесконечно. Бывает, что месяц отдыхаешь, а рассказать потом нечего. А можно всего на три дня уехать из города и потом захлебываться переполняющими эмоциями.

Проливные дожди, ветер и температура ниже 10°С в прогнозе на выходные – это не повод остаться дома. Ведь если за плечами рюкзак – это 100% возможность увидеть и почувствовать что-то новое.

Именно в погоне за эмоциями я и ушла в пятницу, 30 апреля, с работы на час раньше, села в автобус и отправилась на ночь глядя в Калужскую область к реке Жиздре.

В автобусе 18 человек, часть из них – друзья по турклубу «Бриз», с остальными знакомимся, пока едем.

Приключения начались уже в дороге. Где-то между Тулой и Калугой нас накрыл проливной дождь. С грустью вспоминаю, что мой дождевик лежит в середине рюкзака. Ну да что ж, льет – и пусть... На место приехали уже в полной темноте. Так быстро я палатку еще не ставила: или идти на рекорд, или спать в луже. Накрыли пленкой палатку, забросили внутрь все вещи и ушли под общий тент. А там-то уже и костер горит, и в котелках вода греется – скоро будет ужин. Руки согрели чаем, можно и гитару взять.

Место первой ночевки разглядели только утром: поляна на краю соснового бора, есть длинный деревянный стол, над ним каркас для натягивания тента.

Справа от стоянки два деревянных туа­лета. Национальный парк все-таки! А вот со связью не очень. У некоторых операторов сеть по нулям, у других – на звонок хватает. Но мы же приехали не соцсети листать. У кого была сеть, тот поделился с товарищами.

Наш маршрут пролегал через национальный парк «Угра», поэтому о прибытии тургруппы авторы нашего мини-путешествия сообщили заранее. Это несложно: заполнил на сайте парка форму, оплатил по 150 рублей с человека и готово.

Погода утром сменилась. Стало проглядывать солнышко. Пока готовится завтрак, собираем катамараны, разбираем палатки, убираем всё в гермомешки и относим к реке.

Поляну и берег разделяет ручей. Возможно, при сухой погоде он небольшой, сейчас же – метра два шириной и глубиной по колено. Рядом трасса и мост через Жиздру, поэтому мы с девочками решили, что еще успеем по уши изгваздаться. Передав ребятам вещи, мы отправились в обход, после погрузились на катамараны и поплыли.

Жиздра живописна. Зелени пока немного, но песчаные берега и подернутые молодой листвой деревья прелестны. По берегам много рыбаков и палаток.

Вода легко несет катамараны, можно особо и не усердствовать с веслами, а просто наслаждаться пейзажами, «вальсируя» по воде.

Лишь на поворотах надо немного погрести, и – пей чай, рассказывай или слушай истории о походах, обсуждай подготовку к предстоящим путешествиям.

Так мы проплыли около 20 км, лагерь планировали ставить у хутора Отрада, но чуть раньше увидели красивую стоянку.

Назвали ее «Карельская» из-за «ходячих» сосен – песок выдувается ветром и вымывается дождями, обнажая корни, – кажется, дерево словно замерло в шаге. На берегу оборудованная стоянка: лавочки, столик, кострище.

Поставили лагерь засветло. Вода в реке к тому времени сменила цвет с коричневого на закатный – золотисто-голубой...

Мальчики добыли дров и развели огонь, пока девочки чистили картошку на суп. Готовить на чем? На воде из реки – на чем же еще. Вскоре все сыты. Гитары только нет – струна оборвалась. День был насыщенный, поэтому долго засиживаться не стали, отправились отдыхать. Ночь выдалась малооблачная, успели и звездами полюбоваться.

Утром второго дня небо заволокло тучами. Можно было, в общем-то, и остаться на «днёвку» и завтра пройти оставшийся путь, но всё же решили доплыть до Отрады. Моем посуду, из мусора сжигаем всё, что горит, остальное собираем и отправляем на катамараны. В путь!

Пока грузимся, начинается небольшой дождь. Он сопровождает нас всю дорогу, но к моменту причала прекращается, мы выгружаемся. Кто-то скажет: загрузки и разгрузки утомительны. Да, можно было и за день проплыть весь маршрут, но лесной красоты так не увидишь.

Третья стоянка встречает высоченным ельником и соснами вперемешку с лиственницами. Меж ними к Жиздре бежит лесной ручей. Журчание ручья и тихое пение птиц зачаровывают.

Кажется, что нет ничего лучше, чем просто находиться здесь и сейчас. И центр счастья здесь – на этом самом лесном пятачке.

Натянули тент, приготовили ужин – снова дождь как из ведра. Но гитаре вернули струну, почему бы и не спеть у костра?

Дождь прекратился только утром, и вчерашний прозрачный ручеек превратился в бурлящую реку.

Всё это мелочи, ведь стало проглядывать солнышко. Жаль только, что вечером мы будем уже дома. Но впереди еще путь по воде до села Березичи.

В Березичах нас встретили четыре юных казачка. Поприветствовали, показали, где лежат дрова, если понадобятся. Приятно!

Когда въезжали в Тулу, осознали, что приключение на Жиздре завершилось и придется вернуться в цивилизацию. Но ради эмоциональных переворотов и сильных впечатлений стоит отправляться в туры выходного дня.