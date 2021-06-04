1/4 финала «Оружейной лиги», фестиваль Крапивы и экомарафон: выходные в Туле 4-6 июня

4 июня в кластере «Октава» Марина Мишина проведет «Мастерскую родительства» на тему «Как помочь ребенку пережить неприятный опыт?».
Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Нужно ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции, а в конце слушателей ждет практическая часть.
5 июня в селе Крапивна пройдет XVIII Международный фестиваль Крапивы.
По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!
5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
5 июня на Казанской набережной стартует экомарафон «Реки России». Экомарафон #рекибегут — это первая в своем роде серия спортивно-развлекательных мероприятий, организованных вдоль главных рек страны с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды и повышения экологической грамотности жителей России.
6 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь всё, о чем мечтает Лаки, – это вырваться на волю из крошечного сонного городка.
Всё меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…