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1/4 финала «Оружейной лиги», фестиваль Крапивы и экомарафон: выходные в Туле 4-6 июня

1/4 финала «Оружейной лиги», фестиваль Крапивы и экомарафон: выходные в Туле 4-6 июня

А еще фестиваль «Том Сойер Фест», «Мастерская родительства» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Том Сойер Фест

Когда: 5 июня, суббота, 11.00.

Где: ул. Пирогова, 42.

Том Сойер Фест

5 июня в Туле откроется фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. 
 

Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребенку пережить неприятный опыт?

Когда: 4 июня, пятница, 18.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 300 руб.

Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?

4 июня в кластере «Октава» Марина Мишина проведет «Мастерскую родительства» на тему «Как помочь ребенку пережить неприятный опыт?». 
 
Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Нужно ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции, а в конце слушателей ждет практическая часть.
 

XVIII Международный фестиваль Крапивы

Когда: 5 июня, суббота, 12.00.

Где: Село Крапивна.

XVIII Международный фестиваль Крапивы

5 июня в селе Крапивна пройдет XVIII Международный фестиваль Крапивы.
 
По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!
 

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

Когда: 6 июня, воскресенье, 17.00.

Где: Концертный зал ТулГУ.

1/4 финала «Оружейной лиги» МС КВН

6 июня в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия четвертьфинальных игр Оружейной лиги КВН. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.
 

Киты глазами Nature Science

Когда: 5 июня, суббота, 13.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб. 

Киты глазами Nature Science

5 июня Тульский экзотариум приглашает на интереснейшую лекцию в формате научпоп-стендап, подготовленную ко Дню эколога: «Киты глазами Nature Science»!
 
Где живут киты, о чем поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго? На эти и множество других вопросов получат ответ посетители новой экспозиции зоопарка.
 

Катание на катерах, мотолодках и каноэ

Когда: 5 июня, суббота, 12.00.

Где: Пляж водохранилища реки Воронки (со стороны ж/д станции-музея Козлова Засека).
Стоимость: бесплатно.

Катание на катерах, мотолодках и каноэ

5 июня в Туле на пляже водохранилища реки Воронки (со стороны ж/д станции-музея Козлова Засека) состоятся торжественные мероприятия по открытию навигации для маломерных судов. 
 

Семейный праздник «Тульская семья»

Когда: 6 июня, воскресенье, 12.00.

Где: атриум Тульского кремля.

Семейный праздник «Тульская семья»

6 июня в атриуме Тульского кремля пройдет семейный праздник «Тульская семья», приуроченный ко Дню защиты детей. 
 

Кадриль

Когда: 5 июня, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 300 руб. 

Кадриль

5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
 

Эко-марафон «#рекибегут»

Когда: 5 июня, суббота, 10.15.

Где: Казанская набережная.
Регистрация по ссылке

Эко-марафон «#рекибегут»

5 июня на Казанской набережной стартует экомарафон «Реки России».  Экомарафон #рекибегут — это первая в своем роде серия спортивно-развлекательных мероприятий, организованных вдоль главных рек страны с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды и повышения экологической грамотности жителей России.
 

Руслан и Людмила

Когда: 5 июня, суббота, 14.00.

Где: Молодежный центр «Родина».
Стоимость: бесплатно.

Руслан и Людмила

5 июня в молодежном центре «Родина» пройдет премьера танцевального мюзикла «Руслан и Людмила» от команды студии DanceKids!
 
Маленькие артисты готовы выйти на сцену и показать плоды своего труда.
И им очень нужен зритель, ведь главный смысл творчества – разделить его с другими.
 

Маленькие трагедии

Когда: 6 июня, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.

Маленькие трагедии

6 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».
 
а что в кино?
 

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Спирит Непокорный

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь всё, о чем мечтает Лаки, – это вырваться на волю из крошечного сонного городка.

Всё меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

 

Тихое место 2

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:12 +4
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