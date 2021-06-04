1/4 финала «Оружейной лиги», фестиваль Крапивы и экомарафон: выходные в Туле 4-6 июня

5 июня в Туле откроется фестиваль « Том Сойер Фест » — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики.

Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Нужно ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции, а в конце слушателей ждет практическая часть.

По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!

5 июня в Туле на пляже водохранилища реки Воронки (со стороны ж/д станции-музея Козлова Засека) состоятся торжественные мероприятия по открытию навигации для маломерных судов.

Где живут киты, о чем поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго? На эти и множество других вопросов получат ответ посетители новой экспозиции зоопарка.

Кадриль Когда: 5 июня, суббота, 19.00. Где: театр «Эрмитаж».

Стоимость: от 300 руб. 5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль «Кадриль» – лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации. Эко-марафон «#рекибегут» Когда: 5 июня, суббота, 10.15. Где: Казанская набережная.

Регистрация по ссылке. 5 июня на Казанской набережной стартует экомарафон «Реки России». Экомарафон #рекибегут — это первая в своем роде серия спортивно-развлекательных мероприятий, организованных вдоль главных рек страны с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды и повышения экологической грамотности жителей России. Руслан и Людмила Когда: 5 июня, суббота, 14.00. Где: Молодежный центр «Родина».

Стоимость: бесплатно. 5 июня в молодежном центре «Родина» пройдет премьера танцевального мюзикла «Руслан и Людмила» от команды студии DanceKids! Маленькие артисты готовы выйти на сцену и показать плоды своего труда. И им очень нужен зритель, ведь главный смысл творчества – разделить его с другими. Маленькие трагедии Когда: 6 июня, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

Приобрести билет можно по ссылке. 6 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. В спектакль вошли три маленькие трагедии: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь всё, о чем мечтает Лаки, – это вырваться на волю из крошечного сонного городка.



Всё меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…