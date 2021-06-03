Shortparis в Туле – магия тьмы и крика

Театр из руин подсознания, остросоциальные тексты, дикие танцы интеллекта и тела — вот далеко не полный список развлечений, представленных на выбор тульской публике от группы родом из Новокузнецка.

Вечером 2 июня в клубе BACKSTAGE группа Shortparis третий раз предстала перед тульской публикой.

Модные столичные журналы наперебой хвалят музыкантов, называя их лучшей и самой дикой концертной группой страны. И они правы. Такой энергетики, напора, самоотдачи и безумия сложно найти на отечественной сцене. Каждый концерт — отдельное театральное представление с музыкальными излишествами, острой подачей и разрывом концертных шаблонов.

С самого начала и на протяжении всего концерта в голову приходила одна и та же мысль: «Да это же лучшая концертная группа здесь и сейчас».

Бешеная энергетика, сумасшедшие танцы, максимальное использование концертной площадки, безумие и полный контроль — всё это сочетается в одной группе. Профессионалы, редкие профессионалы, так глубоко над подачей, формой и содержанием у нас не принято работать. Группа мирового концертного уровня. Тем, кто посетил это «собрание», крупно повезло.