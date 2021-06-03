Эко-марафон «#рекибегут»
5 июня на Казанской набережной стартует эко-марафон «Реки России». Экомарафон #рекибегут — это первая в своём роде серия спортивно-развлекательных мероприятий, организованных вдоль главных рек страны с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды и повышения экологической грамотности жителей России.
Это программа забегов на разную дистанцию (от 1 км до полумарафона в 21 км), в которых принимают участие как бегуны-профессионалы, так и те, кто только начинает вести активный и здоровый образ жизни.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
5 июня 2021, суббота
10:15
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽