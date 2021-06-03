Эко-марафон «#рекибегут»

5 июня на Казанской набережной стартует эко-марафон «Реки России». Экомарафон #рекибегут — это первая в своём роде серия спортивно-развлекательных мероприятий, организованных вдоль главных рек страны с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды и повышения экологической грамотности жителей России.

Это программа забегов на разную дистанцию (от 1 км до полумарафона в 21 км), в которых принимают участие как бегуны-профессионалы, так и те, кто только начинает вести активный и здоровый образ жизни.