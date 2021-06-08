Ночное небо: 5 мест в Тульской области, где можно посмотреть на звезды

С телескопом и без, с компанией и в одиночку: Myslo расскажет о лучших местах, откуда видно шикарное летнее звездное небо.

Тем, кто живет в городе, редко удается увидеть настоящее звездное небо, черное, усеянное звездами, — город в буквальном смысле отсвечивает. Есть даже специальный термин — световое загрязнение неба: это яркий свет от фонарей, магазинов и заправочных станций, неоновых вывесок и прожекторов. Астрономы говорят: лучше всего звезды видно в горах. Гор у нас, к сожалению, нет, однако удобные для просмотра ночного неба места всё же имеются.

А поможет нам в этом тульский любитель астрономии Александр Илюхин, создатель группы «ВКонтакте» «Астротеатр»:

Александр Илюхин – Выбрать хорошее место, чтобы понаблюдать за звездным небом, можно, посмотрев «карту засветки», при этом нужно руководствоваться цветом зон по принципу «чем ближе к серой, тем лучше». Самые лучшие районы для астровыездов и наблюдений в Тульской области — за Крапивной, Чернью, Богородицком. Тульские астрономы общаются и обсуждают выезды в группе.



Карта засветки.

Мы составили для вас карту «звездных» мест, любимых тульскими астрономами. Оговоримся сразу: хорошее место можете найти и вы сами – свое и только свое, в котором загаданные на падающую звезду желания непременно сбудутся!

недалеко

Тула, деревня Сине-Тулица (веневское направление)

27 км от Тулы

Примерные координаты 54.321738, 37.774957

Совсем недалеко от Тулы. По Веневскому шоссе едем до деревни Сине-Тулица. Как только видим справа брошенный элеватор, сворачиваем. За заброшенным коровником есть потрясающе ровная асфальтированная площадка, где можно расположиться на автомобилях. Смотреть на звездное небо здесь одно удовольствие!

живописно Киреевский район, деревня Ивровка 25 км от Тулы Примерные координаты 54.150716, 37.960190

Дорога на Ивровку лежит по Епифанскому шоссе в направлении Гамово. Не доезжая до левого поворота Красного Яра, уходим прямо в поле по асфальтовой дороге, едем через поля, сворачиваем на каменистую грунтовку на Ивровку. Как только слева появится первый деревенский домик, съезжаем к нему в поле. Место тихое, живописное. Открыты все нужные для астрофотографии направления. Света много быть не должно, но если будет светить фонарь у дома, можно свернуть чуть раньше вправо на межу двух пастбищ. тишина! Одоевское направление 65 км от Тулы Ориентиры — деревни Дорогонка и Завалово 53.938761, 36.891283 Летим на Крапивну, доезжаем до съезда на Завалово (справа) и съезжаем с трассы в поле налево, там грунтовка меж двух полей, на ней через километр примерно можно и устроиться, мимо ночью ездят редко. Тишина и звездные чудеса!

идеально!

Кимовский район, село Монастырщино

120 км от Тулы

Примерные координаты 53.667592, 38.642451

Астрономы называют это место идеальным для просмотра звездного неба. Здесь дважды в год проводится астрослёт.



Таймлапс Alexey Astrophoto

где узнать больше Полезные ссылки и приложения:

Компьютерная программа Stellarium покажет реалистичную модель неба, которое находится над вами прямо сейчас. Программа бесплатная.

покажет реалистичную модель неба, которое находится над вами прямо сейчас. Программа бесплатная. Симпатичное приложение на смартфон Star Walk 2 [для iOS и Android] – эдакий навигатор по небу — покажет расположение небесных тел в реальном времени. Наводите смартфон на небо, и приложение под музыку показывает вам названия и символы созвездий. Кроме этого, Star Walk расскажет вам последние новости из мира астрономии и даст прогноз на предстоящие события: когда падают звезды, когда смотреть яркое суперлуние и пр.

[для iOS и Android] – эдакий навигатор по небу — покажет расположение небесных тел в реальном времени. Наводите смартфон на небо, и приложение под музыку показывает вам названия и символы созвездий. Кроме этого, Star Walk расскажет вам последние новости из мира астрономии и даст прогноз на предстоящие события: когда падают звезды, когда смотреть яркое суперлуние и пр. В приложении Heavens-Above и на их сайте есть карта звездного неба, с помощью которой можно решить, когда вести наблюдение.

и на их сайте есть карта звездного неба, с помощью которой можно решить, когда вести наблюдение. Новости и прогнозы можно также читать на сайте Московского планетария. где астрономы смотрят погоду? Обычно прогноз смотрят на нескольких ресурсах и выводят среднюю вероятность. Хороший сайт Meteoblue и приложение Windy.app. что я увижу без телескопа? Невооруженным глазом без оптики можно увидеть крупные популярные созвездия типа Большой и Малой Медведицы, Кассиопею и Цефея. Они видны в любое время года. Также будут видны яркие звезды Вега, Денеб и Альтаир плюс пять планет: Венера, Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер. В астробинокль можно хорошо разглядеть Луну, планеты и их спутники, звезды и их скопления, туманности и галактики. Астробинокли стоят от 5 тысяч до миллиона рублей. Телескоп — это уже серьезно. Их множество видов и форм, цены на них начинаются от тысячи и до бесконечности. когда будут падать звезды На самом деле, падают, конечно, не сами звезды, а метеоры — мелкие твердые тела. Попадая в атмосферу, они сгорают, их-то мы и видим.

Самый мощный метеорный поток — Геминиды. Но он виден в декабре: не самое подходящее время для наблюдений. А вот Персеиды видны с конца июля по конец августа, и это прекрасно!



Полный календарь метеорных потоков можно посмотреть здесь.

Alexey Astrophoto