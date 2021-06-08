Ночное небо: 5 мест в Тульской области, где можно посмотреть на звезды
С телескопом и без, с компанией и в одиночку: Myslo расскажет о лучших местах, откуда видно шикарное летнее звездное небо.
Тем, кто живет в городе, редко удается увидеть настоящее звездное небо, черное, усеянное звездами, — город в буквальном смысле отсвечивает. Есть даже специальный термин — световое загрязнение неба: это яркий свет от фонарей, магазинов и заправочных станций, неоновых вывесок и прожекторов. Астрономы говорят: лучше всего звезды видно в горах. Гор у нас, к сожалению, нет, однако удобные для просмотра ночного неба места всё же имеются.
А поможет нам в этом тульский любитель астрономии Александр Илюхин, создатель группы «ВКонтакте» «Астротеатр»:
Александр Илюхин
– Выбрать хорошее место, чтобы понаблюдать за звездным небом, можно, посмотрев «карту засветки», при этом нужно руководствоваться цветом зон по принципу «чем ближе к серой, тем лучше». Самые лучшие районы для астровыездов и наблюдений в Тульской области — за Крапивной, Чернью, Богородицком. Тульские астрономы общаются и обсуждают выезды в группе.
Карта засветки.
Мы составили для вас карту «звездных» мест, любимых тульскими астрономами. Оговоримся сразу: хорошее место можете найти и вы сами – свое и только свое, в котором загаданные на падающую звезду желания непременно сбудутся!
Киреевский район, деревня Ивровка
25 км от Тулы
Примерные координаты 54.150716, 37.960190
Одоевское направление
65 км от Тулы
Ориентиры — деревни Дорогонка и Завалово
53.938761, 36.891283
Летим на Крапивну, доезжаем до съезда на Завалово (справа) и съезжаем с трассы в поле налево, там грунтовка меж двух полей, на ней через километр примерно можно и устроиться, мимо ночью ездят редко. Тишина и звездные чудеса!
Таймлапс Alexey Astrophoto
Полезные ссылки и приложения:
- Компьютерная программа Stellarium покажет реалистичную модель неба, которое находится над вами прямо сейчас. Программа бесплатная.
- Симпатичное приложение на смартфон Star Walk 2 [для iOS и Android] – эдакий навигатор по небу — покажет расположение небесных тел в реальном времени. Наводите смартфон на небо, и приложение под музыку показывает вам названия и символы созвездий. Кроме этого, Star Walk расскажет вам последние новости из мира астрономии и даст прогноз на предстоящие события: когда падают звезды, когда смотреть яркое суперлуние и пр.
- В приложении Heavens-Above и на их сайте есть карта звездного неба, с помощью которой можно решить, когда вести наблюдение.
- Новости и прогнозы можно также читать на сайте Московского планетария.
Обычно прогноз смотрят на нескольких ресурсах и выводят среднюю вероятность. Хороший сайт Meteoblue и приложение Windy.app.
Невооруженным глазом без оптики можно увидеть крупные популярные созвездия типа Большой и Малой Медведицы, Кассиопею и Цефея. Они видны в любое время года. Также будут видны яркие звезды Вега, Денеб и Альтаир плюс пять планет: Венера, Меркурий, Марс, Сатурн и Юпитер.
В астробинокль можно хорошо разглядеть Луну, планеты и их спутники, звезды и их скопления, туманности и галактики. Астробинокли стоят от 5 тысяч до миллиона рублей.
Телескоп — это уже серьезно. Их множество видов и форм, цены на них начинаются от тысячи и до бесконечности.
На самом деле, падают, конечно, не сами звезды, а метеоры — мелкие твердые тела. Попадая в атмосферу, они сгорают, их-то мы и видим.
Самый мощный метеорный поток — Геминиды. Но он виден в декабре: не самое подходящее время для наблюдений. А вот Персеиды видны с конца июля по конец августа, и это прекрасно!
Полный календарь метеорных потоков можно посмотреть здесь.
Alexey Astrophoto