Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?
4 июня в индустриальном кластере «Октава» Марина Мишина проведет «Мастерскую родительства» на тему: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт.
Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Стоит ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции, а в конце слушателей ждет практическая часть.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 июня 2021, пятница
18:00
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
8 - 29 июня