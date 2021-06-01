Мастерская родительства с Мариной Мишиной: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?

4 июня в индустриальном кластере «Октава» Марина Мишина проведет «Мастерскую родительства» на тему: как помочь ребёнку пережить неприятный опыт.

Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Стоит ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции, а в конце слушателей ждет практическая часть.