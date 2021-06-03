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Катание на катерах, мотолодках и каноэ

Катание на катерах, мотолодках и каноэ

5 июня в Туле на пляже водохранилища реки Воронка (со стороны ж/д станции-музея Козлова Засека) состоятся торжественные мероприятия по открытию навигации для маломерных судов. 

В празднике примут участие сотрудники ГИМС, специалисты Тульского спасательного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города, представители областной организации ВОСВОД и федерации гребли на байдарках и каноэ, члены общественных организаций «Подводный клуб „Нептун“» и «Тульское морское собрание».
 
В программе мероприятий — уха, гречневая каша с тушенкой и чай, приготовленные на полевой кухне, торжественное прохождение патрульных, маломерных и парусных судов, показательные выступления с элементами состязательности, катание детей и взрослых на катерах, мотолодках и каноэ.
 
Организаторами предусмотрены интерактивные игры для детей на различных площадках (перетягивание рукава, сбор тревожного чемоданчика, спасение утопающего, оказание первой помощи пострадавшему).
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
5 июня 2021, суббота
12:00
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Касса
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7 октября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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12 июня, суббота 20:00
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6 июня, воскресенье 16:00
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