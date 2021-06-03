Катание на катерах, мотолодках и каноэ
5 июня в Туле на пляже водохранилища реки Воронка (со стороны ж/д станции-музея Козлова Засека) состоятся торжественные мероприятия по открытию навигации для маломерных судов.
В празднике примут участие сотрудники ГИМС, специалисты Тульского спасательного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города, представители областной организации ВОСВОД и федерации гребли на байдарках и каноэ, члены общественных организаций «Подводный клуб „Нептун“» и «Тульское морское собрание».
В программе мероприятий — уха, гречневая каша с тушенкой и чай, приготовленные на полевой кухне, торжественное прохождение патрульных, маломерных и парусных судов, показательные выступления с элементами состязательности, катание детей и взрослых на катерах, мотолодках и каноэ.
Организаторами предусмотрены интерактивные игры для детей на различных площадках (перетягивание рукава, сбор тревожного чемоданчика, спасение утопающего, оказание первой помощи пострадавшему).
Где и когда?
Тула, Тула
5 июня 2021, суббота
12:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽