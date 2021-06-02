5 июня в селе Крапивна пройдет XVIII Международный фестиваль Крапивы.

По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!

Удивительный городок, почти не изменившийся за полторы сотни лет, которому крапива подарила название. А ещё - силу, стойкость и красоту. Крапивна - уникальный музей под открытым небом, в котором оживают легенды средних веков и неторопливый XIX век. И где растет особенная крапива, приносящая счастье.

Каждый год, в начале лета, когда городок утопает в свежей зелени, а крапива набирает целебную силу, мы устраиваем праздник в ее честь.

Фестиваль Крапивы – это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, зажигательные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам (и конечно же много-много еды с крапивой), всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке, где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных мастер-классах, например, по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках…

Забудьте о проблемах, усталости и повседневных вопросах!

Приезжайте обжечься крапивой!

Программа XVIII Фестиваля Крапивы

Музыкальная сцена

Начало программы в 12.00

12.00 — Губернаторский духовой оркестр

13.00 — «Лимонад Band» (Тула)

14.30 — Группа «Васильков@Коты» (Тула)

16.00 — Квартет Дмитрия Купцова (Москва)

17.30 — Группа «Погнали» (Москва)

19.00 — «ДарХор» (Тула)

21.00 — Светлана Жаворонкова и группа Secret Atelier (Москва)

22.00 — Фейерверк

Площадка «Туристический информационный центр»

12.00 — 19.00 Встреча гостей. Музыкальные коллективы Щекинского района и ансамбль «Озорные переборы» (Тула)

Туристический информационный центр

10.00 – 20.00 Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»

Площадка «Музейная открытка «Привет из Крапивны»

12.30 – 15.30 Квест «Крапивный город» (старт от Туристического информационного центра)

Площадка крапивных боев

12.30 – 19.00

Крапивные бои, тир

Мастер-класс по кузнечному ремеслу

«Крапивенское подворье» от местных жителей

Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Крапивенский музей, филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 9.00 – 19.00

Экскурсии по экспозициям по истории Крапивны и этнографии

Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»

Экскурсии по историческому центру Крапивны

Крапивные мастер-классы с 11.30 до 18.30.

«Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы

Мастер-класс по изготовлению экологического панно «Крапивный ковер»

Мастер-класс по изготовлению крапивных обереговых кукол

Мастер-класс по плетению на коклюшках «Крапивное кружево». Мастер Евгения Рогозина (Северодвинск)

Мастер-класс по работе на ткацком стане

Музей русского искусства в Крапивне с 10.00 до 18.00

Экспозиция художественных произведений русского искусства из фондов Тульского областного художественного музея

Музейная улица

12.00 – 22.00

Уличная выставка «Крапивна — город художников»

Уличная выставка «Дом с колоннами — большая история»

12.00 — 18.00

Мастер-класс «Крапивный натюрморт»

Мастер-классы по лепке из глины

Мастер-класс по росписи гуашью керамических форм

Мастер-класс по гончарному мастерству

Историческая образовательная площадка

Крапивенский ДК и парк (Городской сад) с 13.00 до 16.00:

Игровая программа «Так бывало в старину» (парк — интерактив на свежем воздухе)

Библиотечные записки «О своем селе красивыми словами»

Конкурсно-познавательная программа «Волшебные места, где я живу душой»

Мастер-класс «Брошь из природных материалов»

Мастер-класс «Листок крапивы»

Площадка «Казачьи игры» (въездная зона)

12.00 — 17.00

Ярмарка мастеров

12.00 – 20.00

Еда с крапивой (и не только) — фуд-корт — Центральная площадь с 12.00 до 22.00