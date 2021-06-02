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XVIII Международный фестиваль Крапивы

XVIII Международный фестиваль Крапивы

5 июня в селе Крапивна пройдет XVIII Международный фестиваль Крапивы.

По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!
 
Удивительный городок, почти не изменившийся за полторы сотни лет, которому крапива подарила название. А ещё - силу, стойкость и красоту. Крапивна - уникальный музей под открытым небом, в котором оживают легенды средних веков и неторопливый XIX век. И где растет особенная крапива, приносящая счастье.
 
Каждый год, в начале лета, когда городок утопает в свежей зелени, а крапива набирает целебную силу, мы устраиваем праздник в ее честь.
Фестиваль Крапивы – это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, зажигательные крапивные бои, всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам (и конечно же много-много еды с крапивой), всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке, где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных мастер-классах, например, по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках…
 
Забудьте о проблемах, усталости и повседневных вопросах!
Приезжайте обжечься крапивой!
 
Программа XVIII Фестиваля Крапивы

Музыкальная сцена

Начало программы в 12.00

12.00 — Губернаторский духовой оркестр

13.00 — «Лимонад Band» (Тула)

14.30 Группа «Васильков@Коты» (Тула)

16.00 — Квартет Дмитрия Купцова (Москва)

17.30 Группа «Погнали» (Москва)

19.00 — «ДарХор» (Тула)

21.00 Светлана Жаворонкова и группа Secret Atelier (Москва)

22.00 — Фейерверк

 

Площадка «Туристический информационный центр»

12.00 — 19.00 Встреча гостей. Музыкальные коллективы Щекинского района и ансамбль «Озорные переборы» (Тула) 

 

Туристический информационный центр

10.00 – 20.00 Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»

 

Площадка «Музейная открытка «Привет из Крапивны»

12.30 – 15.30 Квест «Крапивный город» (старт от Туристического информационного центра)

 

Площадка крапивных боев 

12.30 – 19.00

  • Крапивные бои, тир
  • Мастер-класс по кузнечному ремеслу
  • «Крапивенское подворье» от местных жителей

Фото с площадки крапивных боев

Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

 

Крапивенский музей, филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»9.00 – 19.00

  • Экскурсии по экспозициям по истории Крапивны и этнографии
  • Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»
  • Экскурсии по историческому центру Крапивны

 

Крапивные мастер-классы с 11.30 до 18.30.

  • «Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы
  • Мастер-класс по изготовлению экологического панно «Крапивный ковер»
  • Мастер-класс по изготовлению крапивных обереговых кукол
  • Мастер-класс по плетению на коклюшках «Крапивное кружево». Мастер Евгения Рогозина (Северодвинск)
  • Мастер-класс по работе на ткацком стане

Музей русского искусства в Крапивне с 10.00 до 18.00

Экспозиция художественных произведений русского искусства из фондов Тульского областного художественного музея

Музейная улица

12.00 – 22.00

  • Уличная выставка «Крапивна — город художников»
  • Уличная выставка «Дом с колоннами — большая история»

12.00 — 18.00

  • Мастер-класс «Крапивный натюрморт»
  • Мастер-классы по лепке из глины
  • Мастер-класс по росписи гуашью керамических форм
  • Мастер-класс по гончарному мастерству

Историческая образовательная площадка

Крапивенский ДК и парк (Городской сад) с 13.00 до 16.00:

  • Игровая программа «Так бывало в старину» (парк — интерактив на свежем воздухе)
  • Библиотечные записки «О своем селе красивыми словами»
  • Конкурсно-познавательная программа «Волшебные места, где я живу душой»
  • Мастер-класс «Брошь из природных материалов»
  • Мастер-класс «Листок крапивы»

Площадка «Казачьи игры» (въездная зона)

12.00 — 17.00

 

Ярмарка мастеров

12.00 – 20.00

 

Еда с крапивой (и не только) — фуд-корт — Центральная площадь с 12.00 до 22.00

 

Где и когда?
село Крапивна
село Крапивна, Щекинский район, село Крапивна
5 июня 2021, суббота
12:00
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Касса
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
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11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
Пытка прекрасным: как перестать бояться и полюбить современное искусство?
Купить билет
12 июня, суббота 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 350 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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