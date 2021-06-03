5 июня в молодёжном центре «Родина» пройдет премьера танцевального мюзикла «Руслан и Людмила» от команды студии DanceKids!

Маленькие артисты готовы выйти на сцену и показать плоды своего труда.

И им очень нужен зритель! Ведь главный смысл творчества - разделить его с другими.

Приходите поддержать маленьких танцоров и приводите своих друзей! Вход свободный. Строго по предварительной записи: 79-08-05.