Руслан и Людмила
5 июня в молодёжном центре «Родина» пройдет премьера танцевального мюзикла «Руслан и Людмила» от команды студии DanceKids!
Маленькие артисты готовы выйти на сцену и показать плоды своего труда.
И им очень нужен зритель! Ведь главный смысл творчества - разделить его с другими.
И им очень нужен зритель! Ведь главный смысл творчества - разделить его с другими.
Приходите поддержать маленьких танцоров и приводите своих друзей! Вход свободный. Строго по предварительной записи: 79-08-05.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 20
5 июня 2021, суббота
14:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
12 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽