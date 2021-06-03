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Руслан и Людмила

Руслан и Людмила

5 июня в молодёжном центре «Родина» пройдет премьера танцевального мюзикла «Руслан и Людмила» от команды студии DanceKids!
 
Маленькие артисты готовы выйти на сцену и показать плоды своего труда.
И им очень нужен зритель! Ведь главный смысл творчества - разделить его с другими.
 
Приходите поддержать маленьких танцоров и приводите своих друзей! Вход свободный. Строго по предварительной записи: 79-08-05.
Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
5 июня 2021, суббота
14:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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