Тихое место 2

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 19.03.2020

Режиссер: Джон Красински

Актеры: Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи, Джимон Хонсу, Уэйн Дювалл, Лорен-Эшли Кристиано, Окьерете Онаодован, Блейк ДеЛонг, Сайлэс Перейра-Олсон

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…