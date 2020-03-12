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Тихое место 2

Тихое место 2

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 19.03.2020
 
Режиссер:
Джон Красински
  
Актеры:
Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи, Джимон Хонсу, Уэйн Дювалл, Лорен-Эшли Кристиано, Окьерете Онаодован, Блейк ДеЛонг, Сайлэс Перейра-Олсон
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…

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