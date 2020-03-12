Тихое место 2
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 19.03.2020
Режиссер:
Джон Красински
Актеры:
Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи, Джимон Хонсу, Уэйн Дювалл, Лорен-Эшли Кристиано, Окьерете Онаодован, Блейк ДеЛонг, Сайлэс Перейра-Олсон
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
98 мин
Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 сентября, среда 13:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽