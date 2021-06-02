5 июня тульский экзотариум приглашает на интереснейшую лекцию в формате научпоп-стендап, подготовленную ко Дню Эколога: «Киты глазами Nature Science»!

Где живут киты, о чём поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго? На эти и на множество других вопросов получат ответ посетители новой экспозиции зоопарка.

В гостях у Экзотариума Александр Анофриев — известный натуралист, администратор сообщества Nature Science (одного из крупнейших зоологических интернет-сообществ. Там можно узнать множество интересных, а главное, достоверных фактов о животных). В лектории нового здания зоопарка он расскажет о своих приключениях в погоне за китами, о незабываемых впечатлениях от встреч с необычными морскими обитателями во время экспедиций, о том, как ведутся наблюдения за морскими гигантами в естественной среде обитания, зачем и кому это нужно, и почему это важно для современной науки.

Стоимость билетов: