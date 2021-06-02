Киты глазами Nature Science
5 июня тульский экзотариум приглашает на интереснейшую лекцию в формате научпоп-стендап, подготовленную ко Дню Эколога: «Киты глазами Nature Science»!
Где живут киты, о чём поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго? На эти и на множество других вопросов получат ответ посетители новой экспозиции зоопарка.
В гостях у Экзотариума Александр Анофриев — известный натуралист, администратор сообщества Nature Science (одного из крупнейших зоологических интернет-сообществ. Там можно узнать множество интересных, а главное, достоверных фактов о животных). В лектории нового здания зоопарка он расскажет о своих приключениях в погоне за китами, о незабываемых впечатлениях от встреч с необычными морскими обитателями во время экспедиций, о том, как ведутся наблюдения за морскими гигантами в естественной среде обитания, зачем и кому это нужно, и почему это важно для современной науки.
Стоимость билетов:
- Взрослый (с 18 лет) – 300 рублей;
- Детский* (от 7 до 18 лет) – 150 рублей;
- Студенческий** (очная форма) – 150 рублей;
- Льготный** (пенсионеры, инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий) – 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
5 июня 2021, суббота
13:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽
12 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽