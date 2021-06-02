афиша
афиша
Регистрация
Киты глазами Nature Science

Киты глазами Nature Science

5 июня тульский экзотариум приглашает на интереснейшую лекцию в формате научпоп-стендап, подготовленную ко Дню Эколога: «Киты глазами Nature Science»!
 
Где живут киты, о чём поют морские зайцы, почему белоплечий орлан летает недолго? На эти и на множество других вопросов получат ответ посетители новой экспозиции зоопарка.
 
 
В гостях у Экзотариума Александр Анофриев — известный натуралист, администратор сообщества Nature Science (одного из крупнейших зоологических интернет-сообществ. Там можно узнать множество интересных, а главное, достоверных фактов о животных). В лектории нового здания зоопарка он расскажет о своих приключениях в погоне за китами, о незабываемых впечатлениях от встреч с необычными морскими обитателями во время экспедиций, о том, как ведутся наблюдения за морскими гигантами в естественной среде обитания, зачем и кому это нужно, и почему это важно для современной науки.
 
 
Стоимость билетов:
  • Взрослый (с 18 лет) – 300 рублей;
  • Детский* (от 7 до 18 лет) – 150 рублей;
  • Студенческий** (очная форма) – 150 рублей;
  • Льготный** (пенсионеры, инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий) – 100 рублей.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
5 июня 2021, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
Купить билет
11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
Пытка прекрасным: как перестать бояться и полюбить современное искусство?
Купить билет
12 июня, суббота 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 350 ₽
Раскаленный город
Купить билет
26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.