афиша
афиша
Регистрация
Кадриль

Кадриль

5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Кадриль» - лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
 
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
 
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
 
Продолжительность: 2 часа.
 
Режиссёр-постановщик: Елена Королёва.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
 
Стоимость билетов: от 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 июня 2021, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Эскалада
Купить билет
12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Купить билет
6 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 2400 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Скандал заказывали?
Купить билет
13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Интенсив «Летняя школа инженеров»
Купить билет
14 июня, понедельник 10:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 8800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.