5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль

«Кадриль» - лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.

Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.



Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!

Продолжительность: 2 часа.

Режиссёр-постановщик: Елена Королёва.

Художник-постановщик: Сергей Мазанов.

Стоимость билетов: от 300 руб.

Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.