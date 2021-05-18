Кадриль
5 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут премьерный спектакль
«Кадриль» - лирическую комедию по пьесе В. Гуркина «Прибайкальская кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.
Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
Продолжительность: 2 часа.
Режиссёр-постановщик: Елена Королёва.
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 300 руб.
Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительная информация и бронь билетов по телефону 71-67-68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
5 июня 2021, суббота
19:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽