5 июня в Туле откроется фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане.

На открытии гостей ждёт Тульский оборонительный рубеж, мастер-класс от Юлия Андреева, открытки-скетчи от Полина Томилина, а также музыка и много веселья. А помогает с организацией праздника «Сова. Кофейня в Туле»

Приходите по адресу Пирогова 42, берите с собой детей, будем знакомится и общаться, вы сможете задать все вопросы по участию в фестивале, а также внести свои предложения организаторам

В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. Реализация оказалась настолько успешной, что за несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. В этом сезоне «Том Сойер Фест» получил и тульскую прописку.