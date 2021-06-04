Том Сойер Фест
5 июня в Туле откроется фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане.
В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. Реализация оказалась настолько успешной, что за несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. В этом сезоне «Том Сойер Фест» получил и тульскую прописку.
На открытии гостей ждёт Тульский оборонительный рубеж, мастер-класс от Юлия Андреева, открытки-скетчи от Полина Томилина, а также музыка и много веселья. А помогает с организацией праздника «Сова. Кофейня в Туле»
Приходите по адресу Пирогова 42, берите с собой детей, будем знакомится и общаться, вы сможете задать все вопросы по участию в фестивале, а также внести свои предложения организаторам
Где и когда?
Тула, Тула
5 июня 2021, суббота
11:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽