Рейв эпидемия GSPD, турнир по ММА и последнее аниме Миядзаки: выходные в Туле





С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Когда: 9 декабря, суббота, 22.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 300 руб.





9 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка Zoomer night.

Дэнсим и отдыхаем до утра под самые лучшие и вирусные треки из «рилсов» и «тик-тока», самую веселую попсу, «бэнгеровый» хип-хоп и «кальянный» рэп.

Когда: 10 декабря, воскресенье, 19.00. Где: Творческий кластер «Октава».

Стоимость: 800 руб.



10 декабря проект «Небывальщина» приглашает на сцену кластера уникальный состав артистов: оперную диву из Греции Элени-Лидию Стамеллу и лютниста Константина Щеникова-Архарова в сопровождении визуальных образов художника и кутюрье Вадима Тишина. Концерт, организованный при поддержке «Кино в Октаве» (куратор Слава Шутов), перенесет нас в очаровательную эпоху барокко с ее гротескной красотой, витиеватостью, красочностью.

Когда: 10 декабря, воскресенье, 17.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».



10 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» «Тулица» сыграет против казанского «Динамо-Ак Барс». «Академия Михайлова-Юниор» — «Академия СКА-Юниор» Когда: 10 декабря, воскресенье, 13.00. Где: Ледовый дворец.

10 декабря в Ледовом дворце «Академия Михайлова-Юниор» примет ХК «Академия СКА-Юниор» из Московской области.