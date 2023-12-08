Рейв эпидемия GSPD, турнир по ММА и последнее аниме Миядзаки: выходные в Туле

GSPD
Где: Backstage.
Стоимость: от 1040 руб.
8 декабря в Backstage выступит GSPD. Долгожданное возвращение рейв-эпидемии в Тулу! Его концерты стали отдельной субкультурой с мокрыми футболками и киловаттами энергии, а электроклуб снова ждёт тебя!
Битва за Тулу
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
8 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдёт турнир «Битва за Тулу». В бескомпромиссных противостояниях сойдутся лучшие представители смешанного стиля.
В главном поединке вечера — боец ММА, выигравший все схватки в Туле, — Тигран Оганесян.
На языке мира
Где: Тульский цирк.
С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
Zoomer night
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
9 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка Zoomer night.
Дэнсим и отдыхаем до утра под самые лучшие и вирусные треки из «рилсов» и «тик-тока», самую веселую попсу, «бэнгеровый» хип-хоп и «кальянный» рэп.
Небывальщина в «Октаве». Барокко. Вечер № 3
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 800 руб.
10 декабря проект «Небывальщина» приглашает на сцену кластера уникальный состав артистов: оперную диву из Греции Элени-Лидию Стамеллу и лютниста Константина Щеникова-Архарова в сопровождении визуальных образов художника и кутюрье Вадима Тишина.
Концерт, организованный при поддержке «Кино в Октаве» (куратор Слава Шутов), перенесет нас в очаровательную эпоху барокко с ее гротескной красотой, витиеватостью, красочностью.
«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
10 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» «Тулица» сыграет против казанского «Динамо-Ак Барс».
«Академия Михайлова-Юниор» — «Академия СКА-Юниор»
Где: Ледовый дворец.
10 декабря в Ледовом дворце «Академия Михайлова-Юниор» примет ХК «Академия СКА-Юниор» из Московской области.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
9 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
9 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы MINOR MIND. Дуэт Minor Mind дебютировали в этом году на фестивале Oktava Lab
Fest и стали его открытием. Два брата Максим и Евгений, родом из
города Узловая. Их музыка — это гармоничное переплетение поп-
мелодий с дерзкими и атмосферными элементами альтернативного
хип-хопа.
Мальчик и птица
Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.