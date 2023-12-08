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Рейв эпидемия GSPD, турнир по ММА и последнее аниме Миядзаки: выходные в Туле

Рейв эпидемия GSPD, турнир по ММА и последнее аниме Миядзаки: выходные в Туле

А еще международный цирковой фестиваль, вечеринка зумеров, опера в «Октаве» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

GSPD

Когда: 8 декабря, пятница, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1040 руб.

GSPD

8 декабря в Backstage выступит GSPD. Долгожданное возвращение рейв-эпидемии в Тулу! Его концерты стали отдельной субкультурой с мокрыми футболками и киловаттами энергии, а электроклуб снова ждёт тебя!

 

Битва за Тулу

Когда: 8 декабря, пятница, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Битва за Тулу

8 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдёт турнир «Битва за Тулу». В бескомпромиссных противостояниях сойдутся лучшие представители смешанного стиля.

В главном поединке вечера — боец ММА, выигравший все схватки в Туле, — Тигран Оганесян.

 

На языке мира

Когда: 8–10 декабря, пятница–воскресенье, 17.00.

Где: Тульский цирк.

На языке мира

С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

 

Zoomer night

Когда: 9 декабря, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Zoomer night

9 декабря в «Типографии» пройдет вечеринка Zoomer night

Дэнсим и отдыхаем до утра под самые лучшие и вирусные треки из «рилсов» и «тик-тока», самую веселую попсу, «бэнгеровый» хип-хоп и «кальянный» рэп.

 

Небывальщина в «Октаве». Барокко. Вечер № 3

Когда: 10 декабря, воскресенье, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 800 руб.

Небывальщина в «Октаве». Барокко. Вечер № 3

10 декабря проект «Небывальщина» приглашает на сцену кластера уникальный состав артистов: оперную диву из Греции Элени-Лидию Стамеллу и лютниста Константина Щеникова-Архарова в сопровождении визуальных образов художника и кутюрье Вадима Тишина.

Концерт, организованный при поддержке «Кино в Октаве» (куратор Слава Шутов), перенесет нас в очаровательную эпоху барокко с ее гротескной красотой, витиеватостью, красочностью.

 

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»

Когда: 10 декабря, воскресенье, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс»

10 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» «Тулица» сыграет против казанского «Динамо-Ак Барс».

 

«Академия Михайлова-Юниор» — «Академия СКА-Юниор»

Когда: 10 декабря, воскресенье, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова-Юниор» – «Академия СКА-Юниор»

10 декабря в Ледовом дворце «Академия Михайлова-Юниор» примет ХК «Академия СКА-Юниор» из Московской области.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 9 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы, розовые слоны

9 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.
 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 9 декабря, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

9 декабря в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы MINOR MIND. Дуэт Minor Mind дебютировали в этом году на фестивале Oktava Lab 
Fest и стали его открытием. Два брата Максим и Евгений, родом из 
города Узловая. Их музыка — это гармоничное переплетение поп-
мелодий с дерзкими и атмосферными элементами альтернативного 
хип-хопа. 

а что в кино?

Мальчик и птица 



Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Зрелищная история о дружбе и загадках жизни.
 

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