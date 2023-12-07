A la russe: модельер Вадим Тишин рассказал о моде на русское

Фото Вадима Тишина

Тулу со своими необычными проектами стал посещать петербургский художник, модельер и кутюрье Вадим Тишин. Myslo проговорил с ним о стиле, моде и самовыражении.

В свои 26 лет Вадим Тишин создает коллекции платьев, картин, выставляет их в Москве и Питере. Кроме того, режиссирует свои спектакли.

На премьере спектакля «Небывальщина» в тульской «Октаве» модельер продемонстрировал необычные платья Смыслы, которые оживают в контексте действа. Особое внимание в своем творчестве Вадим Тишин уделяет фольклору и русской стилистике.

— Что сформировало у вас чувство стиля и вкуса?

– Думаю, чувство стиля — врожденное у каждого человека. Просто я решил работать над ним и развивать его.

— Что по душе из современных трендов?

– Я связан не с модой, а со стилем. Для меня главное в творчестве заглянуть во внутрь себя, нащупать это видение или прийти к нему во время работы на практике. А что касается моды… все тренды уже придумали до нас.

Мода циклична, стиль — вечен. Стильные люди никогда не будут немодными.

— Как вы создаете платья?

– Ищу интересные предметы и фактуры, снимаю и сканирую их поверхность. Потом собираю коллажи из текстиля. Предметы могут быть любыми. Однажды использовал тарелку Анны Ахматовой, создавая платье русалки. Такие наряды не для того, чтобы их носить. Это платья-картины, арт-объекты. В спектакле «Небывальщина» десять платьев-ангелов, в них заключены молитвы наших русских поэтов.

Актеры «оживляют» эти арт-объекты, надевая их на себя в спектакле. Получается перфоманс. Платье — часть мизансцены, декорация.

— Что и кто вдохновляет вас на создание коллекций?

– Всё! Египетские пирамиды, 30-е годы XX века, квартира Михаила Булгакова и предметы в ней, современные текстуры... Эстетика Марка Шагала. Он несет любовь, свет, детскость и положительную энергию. У нас даже графика с ним схожая… В свои платья я заключаю все, что оказало на меня влияние.

— В вашем стиле и работе много фольклорных элементов.

– Создаю вещи с элементами русского фольклора с 2017 года. Тогда еще кокошники, воротники и длинные платья не были в моде, а меня это вдохновляет. Сейчас я готовлю фильм про русские загадки и пословицы.

В России очень красивая культура. В прошлом году в выставочном пространстве на Невском сделал выставку из девяти платьев, посвященных святой Софии Премудрости Божией. Меня вдохновил такой элемент русского гардероба, как панёва. Это не просто нижняя юбка. Мало кто знает, что на Руси панёва была сакральным, защитным элементом.

Платье "Серафим"

— Какие платья из вашей коллекции для вас самые важные?

— Платье "Серафим" - ангельские крылья - посвящено моей бабушке. Она уроженка Орла, у меня очень много предков оттуда. В этом платье я старался отобразить элементы культуры и архитектуры древних русских городов. Например, Рязанское городище. Для меня очень важны мои корни. Сейчас я работаю над проектом по Михаилу Булгакову «50 квартира». Выяснилось, что мои предки жили на одной улице с писателем…

— А что скажете про повседневную одежду?

– Я делаю одежду на продажу, индивидуально и под запрос. Жакеты и пальто из тканей, которые создаю сам.

— Вам важно состояться как частный модельер или как автор арт-объектов?

— Все в синтезе. Важно, что наш спектакль «Поэма горы», который я делал как художник и актер, номинировали на «Золотую маску».

— Сейчас возвращается мода нулевых. Как вам эти луки?

— Почему бы и нет. Это неплохо, это своя эстетика. Можно миксовать поп-стиль, вещи, которые я делаю, с классикой или джинсами. Можно взять блузу с оборками и остромодные джинсы. Это будет очень круто! Каждый должен искать свой стиль, формировать образы из разных элементов. Хоть те же лоскутные рубашки и вязаные жилеты…

Pinterest.com

Pinterest.com

— Раньше тренды диктовали нам, что носить? Сейчас в моде нет границ и категоричности. И все же, как найти свой стиль?

— Все очень просто. Смотрите больше кино и спектаклей, слушайте хорошую музыку, ходите на выставки. Тогда образы постепенно сами придут к вам. Найти собственный неподражаемый стиль, я думаю, поможет только саморазвитие.