  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Фестивали
  4. На языке мира - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
На языке мира

На языке мира

С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 18 лет из разных стран мира — Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана. Мастерство участников оценят в следующих номинациях: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристика, жонглирование.

20231012_152057.jpg

Конкурс призван подчеркнуть уникальность и неповторимость циркового искусства. Искусства, которое понятно всем, независимо от того, на каком языке говорят артисты и в какой части мира живут.

DSCF8505.jpg

Фестиваль «На языке мира» — это прекрасная возможность для юных артистов сделать свои первые профессиональные шаги на выбранном поприще, заявить о себе, а также получить признание широкой общественности и экспертов мирового уровня.

IMG_7581.jpg

В жюри фестиваля:

Анастасия Сарасека, генеральный директор учреждения культуры «Гомельский государственный цирк» (Беларусь),

Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (Россия),

Гия Эрадзе, заслуженный артист России, заслуженный артист Грузии, директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» (Россия),

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области (Россия),

Тоан Тханг Тонг, вице-директор Вьетнамской цирковой федерации (Вьетнам),

Дэвид Ларибле, (Италия),

Бахтиер Рахматуллозода, заслуженный артист Республики Таджикистан, директор Государственного цирка Республики Таджикистан (Таджикистан),

Елена Шевченко, директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) (Россия).

IVA05608.JPG

Программа фестиваля:

8 декабря: 

  • 17.00 — торжественное открытие фестиваля. Конкурсное выступление программы А.

9 декабря 2023 г. 

  • 17.00 — конкурсное выступление программы Б.

10 декабря 2023 г. 

  • 12.00 — гала-выступление. Торжественная церемония награждения.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула , улица Советская, 96
8 декабря 2023, пятница
17:00
 В календарь
 В календарь
9 декабря 2023, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
10 декабря 2023, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Лунный человек
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 - 20 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Одна дома
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.