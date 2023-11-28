С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 18 лет из разных стран мира — Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана. Мастерство участников оценят в следующих номинациях: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристика, жонглирование.

Конкурс призван подчеркнуть уникальность и неповторимость циркового искусства. Искусства, которое понятно всем, независимо от того, на каком языке говорят артисты и в какой части мира живут.

Фестиваль «На языке мира» — это прекрасная возможность для юных артистов сделать свои первые профессиональные шаги на выбранном поприще, заявить о себе, а также получить признание широкой общественности и экспертов мирового уровня.