На языке мира
С 8 по 10 декабря в Тульском цирке пройдет Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира». В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 18 лет из разных стран мира — Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана. Мастерство участников оценят в следующих номинациях: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристика, жонглирование.
Конкурс призван подчеркнуть уникальность и неповторимость циркового искусства. Искусства, которое понятно всем, независимо от того, на каком языке говорят артисты и в какой части мира живут.
Фестиваль «На языке мира» — это прекрасная возможность для юных артистов сделать свои первые профессиональные шаги на выбранном поприще, заявить о себе, а также получить признание широкой общественности и экспертов мирового уровня.
В жюри фестиваля:
Анастасия Сарасека, генеральный директор учреждения культуры «Гомельский государственный цирк» (Беларусь),
Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (Россия),
Гия Эрадзе, заслуженный артист России, заслуженный артист Грузии, директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» (Россия),
Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области (Россия),
Тоан Тханг Тонг, вице-директор Вьетнамской цирковой федерации (Вьетнам),
Дэвид Ларибле, (Италия),
Бахтиер Рахматуллозода, заслуженный артист Республики Таджикистан, директор Государственного цирка Республики Таджикистан (Таджикистан),
Елена Шевченко, директор Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) (Россия).
Программа фестиваля:
8 декабря:
- 17.00 — торжественное открытие фестиваля. Конкурсное выступление программы А.
9 декабря 2023 г.
- 17.00 — конкурсное выступление программы Б.
10 декабря 2023 г.
- 12.00 — гала-выступление. Торжественная церемония награждения.