Тульские моржи открыли сезон: видео

Бесстрашные к холоду, энергичные, веселые — это все про общество тульских моржей. Мы узнали, каково это — плавать в минусовую температуру.

Почти для всех купальный сезон уже закончился, но для них — только начинается! Для тульского объединения моржей чем холоднее, тем лучше. Побороть себя, раскрыть потенциал и от души повеселиться — вот цель любителей холода.

На пляже Воронки организовано небольшое место для купания: прорубь под настилом, придавленным большими льдинами (чтобы не унесло), расчищенный спуск к реке. Для купания моржам нужно не так много: купальный костюм, полотенца и чистая прорубь. Обычно мужской состав группы орудует ледорубом, иногда в ход идёт даже бензопила.

Обществу моржей уже два года. Организовала группу Виктория Буравцова. Однажды она решила найти единомышленников и стала выкладывать в интернет ролики, как поздней осенью купается в Воронке. Многие тогда поддержали её инициативу: подруги и даже незнакомые люди захотели присоединиться. Так, основателями команды стали Виктория Буравцова, Елена Филатова и Наталья Калашникова.

Бабушка Виктории вдохновила ее на погружения: была спортсменкой, всегда обливалась холодной водой, подавала пример. Виктория рассказывает:

— Мне было всё это очень интересно, но я не знала, как к этому прийти. И вот года три-четыре назад я подумала: «Возьму большое ведро и как окачу себя!..» Так я стала обливаться каждый вечер. Сейчас уже хорошо изучила этот вопрос, приобщаю к закаливанию свою дочь Варвару. Пытаюсь приобщить близких, но они пока ни в какую. Но хотя бы пальцем у виска уже не крутят.

Моржи наизусть выучили технику безопасности: обязательно разогреваются перед входом в воду и делают небольшую разминку. К собственной безопасности группа подходит с умом.

В составе группы есть также семья с ребенком. Тульские моржи сходятся в одном: регулярные купания здорово помогают укрепить здоровье.

Наталья Калашникова, 53 года:

— Как всегда отличное настроение! Что еще нам нужно? Солнце, снег и прорубь. Каждый раз, когда сюда приезжаешь, случается маленькая история. И преодоление себя: некомфортно, холодно, сводит дыхание. Но ты преодолеваешь себя и чувствуешь гордость. Я стала моржом много лет назад, сейчас езжу окунаться при любой погоде. Самое главное для нас и новичков — не бояться.

Елена Филатова, 41 год:

— С утра болела голова, но как только приехала сюда — сразу всё прошло, захотелось нырять! Настроение замечательное. Погружаюсь уже второй год.

Хорошо помню первый раз. Сагитировала Виктория, это был конец октября. Меня просто взяли на слабо! Еще и муж сказал, что моржевание — не всерьёз. Так что я решила доказать им и себе, что всё взаправду, и взяла за правило два раза в неделю окунаться в реке.

Василий Анухин, 44 года:

— Локомотив нашей команды — Виктория, я больше по технической части — помочь с прорубью, найти инструмент... Я присоединился к команде месяц назад, до этого закалялся дома — обливался холодной водой. Уже очень давно не болею благодаря этому. Потом решил окунаться. Помню свой первый раз — невероятно круто! И чуть-чуть страшно: столько девочек вокруг…

Дмитрий Прянишников, 39 лет:

— Самые классные ощущения — когда ты в воде и выходишь из неё. Я чувствую очищение! Уже лет 10 я окунаюсь во все купели, обливаюсь холодной водой — я её большой любитель. В первый раз окунулся в прорубь в прошлом году с Викторией, и меня затянуло! Но больше всего люблю заниматься сам: нравится быть одному. Мой посыл себе и новичкам — пробовать, не бояться и правильно дышать. Я окунаюсь, дышу — и совсем не болею.