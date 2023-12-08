Небывальщина в «Октаве». Барокко. Вечер №3

10 декабря проект «Небывальщина» приглашает на сцену кластера уникальный состав артистов: оперную диву из Греции Элени-Лидию Стамеллу и лютниста Константина Щеникова-Архарова в сопровождении визуальных образов художника и кутюрье Вадима Тишина.

Концерт, организованный при поддержке «Кино в Октаве» (куратор Слава Шутов), перенесет нас в очаровательную эпоху барокко с ее гротескной красотой, витиеватостью, красочностью.

Сопрано Элени-Лидии Стамеллу, солистки одного из лучших в мире хора Musicæterna (художественный руководитель Теодор Курентзис), прозвучит под мастерский аккомпанемент уникального исполнителя исторической музыки.

Константин Щеников-Архаров (лютня) является основателем и музыкальным руководителем «Ренессанс-Оркестра Санкт-Петербурга», с 2014 – музыкальным руководителем фестиваля «Золотой век. Александрийская Карусель», который ежегодно проходит в Петергофе.

В программе будут представлены избранные арии эпохи барокко, а визуальный мир концерта будет состоять из работ художника Вадима Тишина. В центре — десятиметровое платье «Серафим», сотканное кутюрье из гобелена. Работа участвовала во многих выставках по всему миру, но в оперном концерте будет задействована впервые.



Стоимость: 800 руб.

