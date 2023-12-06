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Битва за Тулу

Битва за Тулу

8 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдёт турнир «Битва за Тулу». В бескомпромиссных противостояниях сойдутся лучшие представители смешанного стиля.

В главном поединке вечера — боец ММА, выигравший все схватки в Туле, — Тигран Оганесян.

В профессиональном октагоне снова проявят себя Арутюн Самвелян, Алексей Гончаров, Владимир Лаврухин, а также дебютируют Степан Гирдюк, Максим Самсонов, Егор Швыкин.

Вход для зрителей по пригласительным билетам. 

 

Где и когда?
Тула Арена
8 декабря 2023, пятница
17:00
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Касса
Лунный человек
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 - 20 декабря
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