Битва за Тулу
8 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдёт турнир «Битва за Тулу». В бескомпромиссных противостояниях сойдутся лучшие представители смешанного стиля.
В главном поединке вечера — боец ММА, выигравший все схватки в Туле, — Тигран Оганесян.
В профессиональном октагоне снова проявят себя Арутюн Самвелян, Алексей Гончаров, Владимир Лаврухин, а также дебютируют Степан Гирдюк, Максим Самсонов, Егор Швыкин.
Вход для зрителей по пригласительным билетам.
Где и когда?
8 декабря 2023, пятница
17:00
7 - 13 декабря
2 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
7 - 13 декабря
4 октября - 13 декабря
6 - 13 декабря