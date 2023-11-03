Открытие первого крытого скейт-парка, концерт Рамиреса и матч «Арсенала»: выходные в Туле

5 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 17-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Родиной» из Москвы.

Когда: 4 ноября, суббота. Где: Тула.





4 ноября в Туле пройдет «Ночь искусств»: к акции присоединились музеи и библиотеки, театры и кластер «Октава». Выбрали для вас самые интересные мероприятия.

В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».