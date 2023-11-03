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Открытие первого крытого скейт-парка, концерт Рамиреса и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Открытие первого крытого скейт-парка, концерт Рамиреса и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще Ночь искусств – 2023, творческая встреча с Аллой Суриковой и шоу-сказка «Зайцы» — в нашем обзоре выходных.

Открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА»

Когда: 4 ноября, суббота, 13.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный.

Открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА»

4 ноября в «Октаве» состоится открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА».

Гости смогут окунуться в атмосферу уличной спортивной культуры, насладившись выступлениями не только тульских представителей данного вида спорта, но и гостей из столицы. Также для вас выступят топовые скейтбордисты и самокатеры.

 

«Арсенал» — «Родина»

Когда: 5 ноября, воскресенье, 18.00.

Где: Центральный стадион.

«Арсенал» — «Родина»

5 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 17-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Родиной» из Москвы.

 

Ночь искусств – 2023

Когда: 4 ноября, суббота.

Где: Тула.

Ночь искусств – 2023

4 ноября в Туле пройдет «Ночь искусств»: к акции присоединились музеи и библиотеки, театры и кластер «Октава». Выбрали для вас самые интересные мероприятия.

В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». 

 

RAM

Когда: 4 ноября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1080 руб.

RAM

4 ноября в Backstage выступит RAM aka Грязный Рамирес — монстр рэп-сцены и один из самых быстрых и техничных баттл-MC России. Сочетая жесткую подачу, скользкие панчи и ядовитые биты, RAM выдает по-настоящему агрессивные и захватывающие боевики/

 

Творческая встреча с Аллой Суриковой

Когда: 4 ноября, суббота, 16.00.

Где: Творческое пространство «Девятка».
Вход по бесплатным пригласительным билетам. Их можно забронировать по телефону: +7 (4872) 70-43-59.

Творческая встреча с Аллой Суриковой

4 ноября в рамках «Ночи искусств» в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ Аллой Суриковой.

Алла Ильинична расскажет о съемках своих картин, об актерах и режиссерах, с которыми работала на съемочных площадках и о фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!», председателем которого она является. 

 

Остров заблудших душ

Когда: 4 ноября, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Остров заблудших душ

4 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена.

Постановка буквально пронизана американским юмором и начинена философским подтекстом. В его основе — любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом… Интрига, да и только!

 

Ночь искусств в Тульской филармонии

Когда: 4 ноября, суббота 20.00.

Где: Тульская филармония.

Ночь искусств в Тульской филармонии

4 ноября Тульская филармония присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет».

В этом году акция посвящена культурному многообразию России и синтезу искусств. Эти темы близки творческой команде Тульской областной филармонии, которая подготовила специально для «Ночи искусств» две новые программы.

 
 

Карнавал

Когда: 3 ноября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

Карнавал

3 ноября в Городском концертном зале пройдет концерт группы «Карнавал».

 

Зайцы

Когда: 6 ноября, понедельник, 12.00, 15.00.

Где: Городской концертный зал.

Зайцы

6 ноября в Городском концертном зале покажут шоу-сказку «Зайцы» от московского детского театра Андрея Фартушного.

Это яркая история о зайчатках — Крохе, Крокки и Кроксе, которые приезжают на каникулы к Дедушке Зайцу и хотят научиться фантазировать. Интерактивная сказка предназначена для развития творческого мышления не только у детей, но и их родителей, и разработана совместно с психологами проекта «Успешные дети».

 

Symphony Neo

Когда: 6 ноября, понедельник, 17.00.

Где: Тульская филармония.

Symphony Neo

6 ноября Тульская филармония продолжает проект Symphony Neo. На этот раз Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, сводный хор Тульского колледжа искусств им. А. Даргомыжского и дирижёр Роман Абрамов представят программу, в которой прозвучит симфоническая музыка современных композиторов, написанная для кинофильмов и продолжающая жить не только в кадре, но и отдельно от него.

а что в кино?

Оппенгеймер 


История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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