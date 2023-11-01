6 ноября Тульская филармония продолжает проект «Symphony Neo». На этот раз Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, сводный хор Тульского колледжа искусств им. А. Даргомыжского и дирижёр Роман Абрамов представят программу, в которой прозвучит симфоническая музыка современных композиторов, написанная для кинофильмов и продолжающая жить не только в кадре, но и отдельно от него.



Главный дирижёр – Владислав Белоусов

Тульский государственный хор

Художественный руководитель – профессор Александр Соловьёв

Главный дирижёр – Алексей Зайцев

Сводный хор Тульского колледжа искусств им. А. Даргомыжского

Хормейстер – Сергей Васильев

Дирижёр – Роман Абрамов.

В программе: музыка к кинофильмам:

Дэнни Эльфман. «Алиса в Стране чудес»

Ханс Циммер. «Гладиатор», «Код да Винчи», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря»

Путеводитель по концерту - музыковед Ольга Окнинская.



Музыку к фильму «Алиса в стране чудес» написал композитор Дэнни Эльфман, он мастерски передал атмосферу волшебной страны, где обитают персонажи Люиса Кэрролла. Эльфман - один из ведущих авторов музыки к современным голливудским блокбастерам. Он сочинил музыку к более, чем пятидесяти фильмам, в том числе «Чарли и Шоколадная фабрика», «Харви Милк», «Чикаго», «Бэтмен», «Человек-паук», «Люди в чёрном» и «Эдвард руки-ножницы».



Также в программе – музыка немецкого кинокомпозитора Ханса Флориана Циммера, двукратного лауреата премии «Оскар» (на которую номинировался 12 раз), трёхкратного лауреата премии «Золотой глобус» и четырёхкратного лауреата премии «Грэмми».



Ханс Циммер наиболее известен как автор музыки к фильмам и мультфильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Принц Египта», «Спирит: Душа прерий», «Скала», «Лучше не бывает», «Падение «Чёрного ястреба»», «Код да Винчи», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», «Робот по имени Чаппи», «Дюна», к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс»