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Symphony Neo

Symphony Neo

6 ноября Тульская филармония продолжает проект «Symphony Neo». На этот раз Тульский филармонический симфонический оркестр, Тульский государственный хор, сводный хор Тульского колледжа искусств им. А. Даргомыжского и дирижёр Роман Абрамов представят программу, в которой прозвучит симфоническая музыка современных композиторов, написанная для кинофильмов и продолжающая жить не только в кадре, но и отдельно от него.

Главный дирижёр – Владислав Белоусов

Тульский государственный хор
Художественный руководитель – профессор Александр Соловьёв
Главный дирижёр – Алексей Зайцев

Сводный хор Тульского колледжа искусств им. А. Даргомыжского
Хормейстер – Сергей Васильев

Дирижёр – Роман Абрамов.
В программе: музыка к кинофильмам:
Дэнни Эльфман. «Алиса в Стране чудес»
Ханс Циммер. «Гладиатор», «Код да Винчи», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря»
Путеводитель по концерту - музыковед Ольга Окнинская.

Музыку к фильму «Алиса в стране чудес» написал композитор Дэнни Эльфман, он мастерски передал атмосферу волшебной страны, где обитают персонажи Люиса Кэрролла. Эльфман - один из ведущих авторов музыки к современным голливудским блокбастерам. Он сочинил музыку к более, чем пятидесяти фильмам, в том числе «Чарли и Шоколадная фабрика», «Харви Милк», «Чикаго», «Бэтмен», «Человек-паук», «Люди в чёрном» и «Эдвард руки-ножницы».


Также в программе – музыка немецкого кинокомпозитора Ханса Флориана Циммера, двукратного лауреата премии «Оскар» (на которую номинировался 12 раз), трёхкратного лауреата премии «Золотой глобус» и четырёхкратного лауреата премии «Грэмми».


Ханс Циммер наиболее известен как автор музыки к фильмам и мультфильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Принц Египта», «Спирит: Душа прерий», «Скала», «Лучше не бывает», «Падение «Чёрного ястреба»», «Код да Винчи», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», «Робот по имени Чаппи», «Дюна», к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс»

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
6 ноября 2023, понедельник
17:00
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