Ночь искусств – 2023

С 18.15, после 19.00 – каждый час будет проводиться экскурсия по выставке «Ars Вotanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века», посетителей познакомят с растительными мотивами в искусстве периода Золотого века русской культуры; 12+

В 20.45 состоится экскурсия с мастер-классом «Поговорим на языке цветов», где участников познакомят с цветочным этикетом, помогут изучить «язык цветов». Также участники изготовят открытку с зашифрованным посланием; 12+

С 18.30 каждый час будет проводиться экскурсия по выставке «Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея», во время которой гости познакомятся с богатейшей коллекцией произведений Императорского стеклянного завода; 12+

С 18.00 до 22.00 будут проходить мастер-классы «Искусство создавать прекрасное», на которых участников познакомят с цветочным этикетом прошлого, расскажут, что такое «язык цветов», научат делать цветы из стеклянного бисера. 12+

Посетить выставки и мастер-классы можно бесплатно при наличии билета на одну из выставок.