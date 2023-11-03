Где поесть вишневый пирог в Туле

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В проекте «Где поесть» расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

На этой неделе ищем тот самый вишневый пирог. Если для вас данное словосочетание ни о чем не говорит, процитируем персонажа Дейла Купера из знаменитого сериала 90-х.

«Дайан, будешь в Твин Пикс – обязательно попробуй вишневый пирог, он там просто замечательный!» – говорил агент ФБР, хватая плетеный пирог из песочного теста и с аппетитной начинкой из вишневого желе.

Вспомнили? Если нет, успокоим: моду на вишневые пироги ввел не мейнстрим. Блюдо само по себе невероятно вкусное. Myslo закупил вишневые пироги и пирожки в разных заведениях Тулы с целью выяснить: можно ли найти в нашем городе тот самый пирог? Заменят ли его пирожки из ресторанов быстрого питания?

Самый вкусный вишневый пирог Myslo искал в:

Вес: 82 г

Цена: 69 руб.

Сначала вишневый пирожок появился в Макдональдс, оттуда перекочевал в меню других ресторанов быстрого питания. В Rostics пирожок оказался так себе. Тесто сильно зажарено во фритюре. Начинка, как клейстер. Легендарной вишни, как ни крути, не чувствуется.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Вес: 200 г

Цена: 192 руб.

Вишневый пай из ВкусВилл внешне напомнил чизкейк. Несмотря на сахарную пудру сверху, выглядит… не очень аппетитно. По вкусу весьма отличается от других экземпляров. Сочная, в меру кислая вишня, песочное, почти невесомое тесто. По отзывам коллег Myslo, вишневая начинка слегка прилипает к нёбу, что оставляет двоякое впечатление. Но, пожалуй, это субъективно.

Оценка: 4,5 из 5 баллов (все же снизили немного оценку за «клейкость» и неаппетитный внешний вид).

Вес: 140 г

Цена: 124 руб.

Внешне пирог выглядит достойно. Отмечу, что это кусок большого готового пирога, который при нас отрезали в пекарне. Начинка выше всяких похвал – по консистенции - прямо бабушкино варенье. Только менее насыщенное. Тем не менее, это самое хорошее соотношение в плане цена/качество в нашем топе.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 120 г

Цена: 220 руб.

Попробовав пирог в КофеКульте, сразу же подумали: «Это самый лучший вишневый пирог в Туле!» Здесь идеально всё: форма, тесто, приятная кислинка во вкусе. Стоит отметить подачу: в фирменную коробку кладут ложечку. Вообще, это самая дорогая позиция из нашего списка, но пирог того стоит!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Вес: 73 г

Цена: 89 руб.

Ощущение, что пирожки БК и Ростикс закупают у одного и того же поставщика. Буквально ничем не отличаются, разве что здесь масла поменьше. Но тот же клейстер внутри – от вишни лишь название.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Самый большой вишневый пирог — «ВкусВилл» (200 г)

Самый маленький вишневый пирог — «Бургер Кинг» (73 г)

Самый дорогой вишневый пирог – «КофеКульт» (220 руб.)

Самый дешевый вишневый пирог — «Rostics» (68 руб.)

Самый вкусный, по мнению редакции, — «КофеКульт».

А где вы заказываете вишневые пироги? Или печете по фирменному рецепту дома? Какие блюда еще хотели бы видеть в обзорах Myslo? Делитесь в комментариях!