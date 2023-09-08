Остров заблудших душ
4 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена.
Постановка буквально пронизана американским юмором и начинена философским подтекстом. В его основе — любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом… Интрига, да и только!
Сюжет — казалось бы классическая комедия положений. Муж изменяет жене. И не с кем-нибудь, а с ее лучшей подругой. Все трое в курсе происходящего. Но пока дамы рядятся, кому же достанется их возлюбленный, он делает ход конем и уходит к третьей!
На сцене потрясающий звездный состав:
- Евгений Дятлов,
- Юлия Меньшова,
- Ольга Прокофьева,
- Андрей Ильин,
- Ольга Богомазова.
Автор — Вуди Аллен.
Режиссёр — Вадим Дубровицкий.
Продолжительность —2 часа 20 минут.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
4 ноября 2023, суббота
19:00
10 октября - 8 ноября
4 октября - 8 ноября
26 октября - 9 ноября
2 - 9 ноября
22 июня - 8 ноября
11 мая - 8 ноября