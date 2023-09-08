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Остров заблудших душ

Остров заблудших душ

4 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена.

Постановка буквально пронизана американским юмором и начинена философским подтекстом. В его основе — любовный треугольник. Ох, сколько пар разрушила эта роковая геометрическая фигура! Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом… Интрига, да и только!

Сюжет — казалось бы классическая комедия положений. Муж изменяет жене. И не с кем-нибудь, а с ее лучшей подругой. Все трое в курсе происходящего. Но пока дамы рядятся, кому же достанется их возлюбленный, он делает ход конем и уходит к третьей!

На сцене потрясающий звездный состав:

  • Евгений Дятлов,
     
  • Юлия Меньшова,
     
  • Ольга Прокофьева,
     
  • Андрей Ильин,
     
  • Ольга Богомазова.

 

Автор — Вуди Аллен.
Режиссёр — Вадим Дубровицкий.
Продолжительность —2 часа 20 минут.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
4 ноября 2023, суббота
19:00
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