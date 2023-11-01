Ночь искусств в Тульской филармонии

4 ноября Тульская филармония присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств», которая традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет».



В этом году акция посвящена культурному многообразию России и синтезу искусств. Эти темы близки творческой команде Тульской областной филармонии, которая подготовила специально для «Ночи искусств» две новые программы.



4 ноября в 20.00 в Колонном зале Дворянского собрания состоится концерт заслуженного артиста России Якова Соловьева (фортепиано), заслуженного артиста России Степана Яковича (скрипка) и струнного трио «Strings» в составе: Степан Якович (скрипка), Ольга Жмаева (альт), Арсений Котляревский (виолончель).



В программе - фортепианный квартет ми мажор С. Танеева и фортепианный квартет ми-бемоль мажор Р, Шумана.

Фортепианный квартет ми мажор был написан Сергеем Танеевым в 1906 году. Это подлинный шедевр - в квартете проявились мелодический дар композитора и искусство контрапункта, в котором Танееву не было равных среди современников.



Фортепианный квартет ми-бемоль мажор Роберт Шуман создал в 1842 году для жены, одаренной пианистки Клары Вик, но посвятил своему другу и покровителю, графу Матвею Виельгорскому, виолончелисту-любителю, который, так же, как и Клара, принимал участие в премьерном исполнении произведения.



4 ноября в 22.00 в Камерном зале Дворянского собрания – презентация нового коллектива филармонии – джазового квартета, в состав которого входят молодые талантливые тульские музыканты: Лев Литвинов – саксофон, Андрей Денисов – клавишные, Михаил Тюрин - бас-гитара, Кирилл Некрасов – ударные.



В программе — мейнстрим, латино, фьюжн, фанк.