3 ноября в Городском концертном зале пройдет концерт группы «Карнавал».



В 1979 году молодыми талантливыми музыкантами группы «Красные Маки» Александром Барыкиным и Владимиром Кузьминым была основана в Тульской филармонии рок-группа «Карнавал». В 1981 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» выходит первый миньон группы, который имел огромный успех и разошёлся многомиллионными тиражами по стране. После гастрольного тура по Украине состав группы «Карнавал» вновь меняется. Все музыканты, кроме Барыкина, уходят из группы и организуют группу «Динамик». С 1982 года проект стал называться Александр Барыкин и группа «Карнавал». Благодаря тесному сотрудничеству с поэтом Павлом Жагуном рождаются новые хиты группы такие как: «Актёр», «Взгляды», «Чудо-остров» и многие другие, а группа «Карнавал» официально значится как группа «новой волны». Вторая волна популярности группы «Карнавал» приходит после показа новой антивоенной программы «Карнавал мира», где прозвучала песня Александра Барыкина «Чили» на стихи Маргариты Пушкиной. В этот же период времени при сотрудничестве с композитором Давидом Тухмановым был записан альбом «Ступени».



В 1984 году группа «Карнавал» прекращает свою концертную деятельность. Однако уже в 1985 году к Московскому международному фестивалю молодёжи и студентов Александр Барыкин вновь собирает группу «Карнавал», в состав которой вошли Валентин Ильенко (саксофон, флейта, бэк-вокал), Александр Акинин (ударные), Владимир Тесленко (клавиши, бэк-вокал), Пётр Бородин (бас-гитара, бэк-вокал).

В таком составе группа «Карнавал» успешно работает на фестивале, заслуживает зрительские симпатии и начинает гастрольную деятельность по городам Советского Союза.



Имея оглушительный успех Карнавал без всякой рекламы собирал полные стадионы и дворцы спорта. Но всё-таки чего-то не хватало! И тогда Барыкин принял ключевое решение для группы, а именно пригласил в команду двух музыкантов из группы Мигули «Монитор», сначала Александра Филоненко (ударные) и следом Юрия Вильнина (лидер-гитара). И не ошибся. Эти два парня действительно являются крутыми, они и по сей день не теряют музыкальную форму, внесли большой вклад в развитие российского рока. Это легендарные музыканты!



В 1987 году был написан хит «Букет» на слова Николая Рубцова. На конкурсе «Песня года-87» песня была удостоена «Гран-при», а в 1988 году на фирме «Мелодия» был записан очередной альбом «Букет», который разошелся миллионными тиражами.



Александр Барыкин и группа «Карнавал» становятся постоянными участниками «Новогодних огоньков» и других праздничных мероприятий на телевидении. Одним из памятных мероприятий является сольный концерт в Концерном зале «Россия», который был показан по многим телевизионным каналам.



Стоимость: от 700 руб.