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Творческая встреча с Аллой Суриковой

Творческая встреча с Аллой Суриковой

4 ноября в рамках «Ночи искусств» в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой.

Алла Ильинична расскажет о съемках своих картин, об актерах и режиссерах, с которыми работала на съемочных площадках и о фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!», председателем которого она является. 

С музыкальными номерами выступит саксофонистка Вероника Кожухарова — признанная звезда нового поколения российских виртуозов-инструменталистов.

Начало в 16.00. Вход по бесплатным пригласительным билетам. Их можно забронировать по телефону: +7 (4872) 70-43-59.

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
4 ноября 2023, суббота
16:00
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