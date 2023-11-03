Творческая встреча с Аллой Суриковой
4 ноября в рамках «Ночи искусств» в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой.
Алла Ильинична расскажет о съемках своих картин, об актерах и режиссерах, с которыми работала на съемочных площадках и о фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!», председателем которого она является.
С музыкальными номерами выступит саксофонистка Вероника Кожухарова — признанная звезда нового поколения российских виртуозов-инструменталистов.
Начало в 16.00. Вход по бесплатным пригласительным билетам. Их можно забронировать по телефону: +7 (4872) 70-43-59.
Где и когда?
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
4 ноября 2023, суббота
16:00
10 октября - 8 ноября
4 октября - 8 ноября
26 октября - 9 ноября
2 - 9 ноября
22 июня - 8 ноября
11 мая - 8 ноября