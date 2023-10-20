4 ноября в Backstage выступит RAM aka Грязный Рамирес — монстр рэп-сцены и один из самых быстрых и техничных баттл-MC России. Сочетая жесткую подачу, скользкие панчи и ядовитые биты, RAM выдает по-настоящему агрессивные и захватывающие боевики, такие как «Пот», «Технокамикадзе», «Затмение», «Злой», «Neverland», «Blood» и многие другие.

Тебя ждёт еще больше мяса на ноябрьском шоу: жирные инструменталы, живой звук, мощная энергия и новый материал, который вывернет наизнанку твое сознание резкими битами и искрометным флоу Грязного Рамиреса. Прикоснуться к новому творению Рэма можно будет уже совсем скоро - следи за новостями.



Стоимость: от 1080 руб.