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Зайцы

Зайцы

6 ноября в Городском концертном зале покажут шоу-сказку «Зайцы» от московского детского театра Андрея Фартушного.

Это яркая история о зайчатках — Крохе, Крокки и Кроксе, которые приезжают на каникулы к Дедушке Зайцу и хотят научиться фантазировать. Интерактивная сказка предназначена для развития творческого мышления не только у детей, но и их родителей, и разработана совместно с психологами проекта «Успешные дети».

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«Зайцы» — это не просто шоу. Это настоящий 4D-театр: в сказке участвуют и взрослые, и дети, а интерактивы сменяются каждые 3 минуты, чтобы самые маленькие зрители не заскучали (шоу подходит для детей от 2 до 6 лет). А поможет им стать полноценными участниками волшебный реквизит, который каждый ребёнок получает перед входом в зал.

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Сразу 9 плюшево-интерактивных шоу ждут вас 4 ноября: это и огромные мыльные пузыри, и вьюга из холодильника, лазеры, подушки… А что ещё? Приходите в Городской концертный зал и смотрите сами!

Сюжет шоу понятный и динамичный, а озорники Кроха, Крокки и Крокс сразу станут любимыми героями ваших детей. Вместе с ними вы превратите обыденные задачки в волшебную сказку, ведь «Зайцы» не только развивают креативное мышление у детей, но и обучают родителей приёмам творческого разрешения конфликтных ситуаций.

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Шоу длится всего 55 минут, а дети никак не ограничены в своей активности: можно всё трогать и веселиться, находясь при этом рядом с родителями, а плюшевых персонажей сразу же хочется обнимать! Даже самые непоседливые и не сидящие на месте малыши замирают с открытым ртом и активничают во всех играх.

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Что будет, если приготовить суп из моющего средства? Как уложить даже самых активных непосед на дневной сон? Как вести себя в случае опасности? Может ли уборка быть интересной? На эти и многие другие вопросы есть ответы у Дедушки Зайца. Вместе с ним вы научитесь говорить со своим зайчиком на языке игры и взаимопонимания. Для детей это настоящий мультфильм на сцене, а для родителей — сказочное пособие по воспитанию творческого ребенка.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
6 ноября 2023, понедельник
12:00
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6 ноября 2023, понедельник
15:00
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