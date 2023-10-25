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Открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА»

Открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА»

4 ноября в «Октаве» состоится открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА».

Гости смогут окунуться в атмосферу уличной спортивной культуры, насладившись выступлениями не только тульских представителей данного вида спорта, но и гостей из столицы. Также для вас выступят топовые скейтбордисты и самокатеры.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 ноября 2023, суббота
13:00
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