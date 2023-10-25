Открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА»
4 ноября в «Октаве» состоится открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА».
Гости смогут окунуться в атмосферу уличной спортивной культуры, насладившись выступлениями не только тульских представителей данного вида спорта, но и гостей из столицы. Также для вас выступят топовые скейтбордисты и самокатеры.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 ноября 2023, суббота
13:00
10 октября - 8 ноября
4 октября - 8 ноября
26 октября - 9 ноября
2 - 9 ноября
22 июня - 8 ноября
11 мая - 8 ноября