4 ноября в «Октаве» состоится открытие первого крытого скейт-парка «БАЗА».

Гости смогут окунуться в атмосферу уличной спортивной культуры, насладившись выступлениями не только тульских представителей данного вида спорта, но и гостей из столицы. Также для вас выступят топовые скейтбордисты и самокатеры.



Вход свободный.