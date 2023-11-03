Ловкость рук и немного магии: тульская мастерица «наколдовала» семью игрушечных фамильяров

Текст и фото Дарьи Лашкевич.

Магия Петербурга

Саше 24 года, она приехала в Тулу из пос. Октябрьского (Киреевский район) и устроилась в компанию по продаже офисной мебели – каждый узнает себя в этой истории. Но стоит ей оказаться в мастерской, как мех, глина и бусины превращаются в сказочных фамильяров (мифические существа, которые превращаются в животных и помогают колдунам и волшебницам. – Прим. авт.). Myslo приоткрыл завесу тайны и разузнал, как, зачем и почему Саша «колдует» свои игрушки.

– Я придерживаюсь такого мнения: если жизнь намекает на что-то, то надо брать и делать, – делится Саша.

Так и в этот раз: культурная столица очаровала Сашу своей архитектурой и жителями, которые не боятся самовыражаться через яркие образы и необычную одежду. Вернувшись домой, мастерица погрузилась в недра Пинтереста (приложение в интернете. – Прим. авт.), ища вещи, которые могли бы так же сильно ее впечатлить. Там она наткнулась на работы художницы LLoomine – ее идейной вдохновительницы.

– Я нашла завалявшийся кусок полимерки и в ночь села лепить, – рассказывает девушка. – Над первой головой я сидела до четырех утра, но результат мне очень понравился. Просто я такой человек: хватаюсь за работу, пока под впечатлением. Но не начну новую игрушку, пока не доделаю старую: не люблю разводить бардак в голове и на рабочем месте.

За два года Саша создала примерно 15 игрушек: каждая по-своему уникальна. Только котиков у нее больше, чем других зверят, – она жуткая кошатница.

Три творца

У Саши особый метод работы: она не рисует эскиз, не составляет контент-план, а полагается на интуицию, иногда позволяя материалам (или их отсутствию) и техникам брать инициативу на себя.

– В начале работы я не представляю, что у меня получится. Вот, например, хочу я сделать кота, а глина так под пальцами легла, что получился самый настоящий сфинкс! Постепенно образ рождается сам – не без моей помощи, конечно. Наверное, это еще и от неопытности, но я не расстраиваюсь: каждая неудача мотивирует меня стать лучше.

Поэтому работу под заказ Саша не любит: вдруг результат не совпадет с ожиданиями заказчика? Да и ограничивать себя стандартными запросами ей не нравится.

– Бывает тяжело, особенно с работой совмещать сложно, – делится она. – В самом начале у меня были сомнения: «Игрушки у тебя страшные! Кому они нужны, кто за такое платить станет?» Не было эмоциональной поддер­жки от парня, не было уверенности в себе, казалось, что мое творчество не радует людей. Поэтому я довольно быстро выгорела. Сейчас я делаю то, что хочется в первую очередь мне. А игрушка рано или поздно найдет себе хозяина – только вот клубничный котенок пока без дома.

Процесс создания фамильяров долгий и кропотливый: на одного зверька у мастерицы уходит примерно две недели. В ход идет все: мех, глина, силиконовые формы, фурнитура для бижутерии, шарниры, даже инструменты для маникюра и стоматологической хирургии.

Приходится быть всеми и сразу: и швеей, и дизайнером, и дантистом – каждый зубик Саша лепит и сажает на место вручную, а тела кон­струирует с нуля. И оно того стоит: ни одна фотография не передаст того восторга и тех ощущений, которые испытываешь, держа котика-клубнику на ладонях. Формат творчества подразумевает физический контакт с предметом: игрушку можно погладить, повертеть в руках, поставить в позу.

– Я сама люблю прийти домой после тяжелого дня и «пожамкать» его, – смеется Саша. – Такой он приятный на ощупь! Прямо антистресс.

Предмет роскоши и вопрос цены

Первые игрушки Саша делала для души, но совсем скоро хобби стало приносить доход: первое творение она подарила племяннице, а уже следующее купила знакомая.

– Некоторые художники (сама я с таким не сталкивалась) слышат возмущение от покупателей: «Почему так дорого!?» Вопрос не только в стоимости материалов, но и в том, во сколько творец оценивает свои силы и старания. В конце концов, игрушка – это не предмет первой необходимости, а предмет роскоши, как картина или скульптура: если она отзывается в тебе чем-то, то ты ее покупаешь. Есть предметы утилитарного пользования (дыру в стене закрыть или подарить ребенку) – тут вопрос цены для каждого свой.

Саша отмечает, что ее изделия требуют специального ухода и условий содержания, чтобы оставаться такими же красивыми, как в день покупки. Ей уже довелось чинить игрушку, которую обладательница – маленькая девочка – «залюбила»: купалась с ней, спала в обнимку, носила с собой всюду. Как итог: свалявшаяся шерсть, отвалившиеся крылья, разошедшиеся швы. Но такие инциденты нисколько не обижают Сашу, скорее умиляют.