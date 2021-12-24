Новогодний кубок КВН, #ЯМЫискусство и открытие катка в Центральном парке: выходные 24-26 декабря
А еще провожаем год традиционным электронным ритуалом на вечеринке WISH, новогодняя ярмарка в AZAZA, выходные немецкого кино в «Октаве» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Новогодний кубок КВН Оружейной столицы
Где: Концертный зал ТулГУ.
26 декабря в концертном зале Тульского государственного университета состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы.
«Мороз в конверте»
Где: Творческий кластер «Октава».
WISH
Где: КЦ «Типография».
Новогодняя ярмарка в AZAZA
Где: Ресторан AZAZA (Красноармейский просп., 7-б).
26 декабря в AZAZA пройдет Новогодняя ярмарка. Что будет: праздничное настроение, тематические мастер-классы и предсказания на 2022 год, продажа новогодних подарков, дизайнерских украшений, открыток и постеров, уникальной посуды!
Рок в защиту животных
Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: 500 руб.
Психологический клуб: Проводы старого года
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.
Открытие катка в Центральном парке
Где: Центральный парк.
26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.
#ЯМЫискусство
Где: Выставочный зал.
Байкерский Новый год
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: 300 руб.
Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб.
26 декабря в тульском театре «Эрмитаж» состоится новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.
Выходные немецкого кино в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
«Белые розы. Розовые слоны»
Где: Тульский камерный драматический театр.
25 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)
Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…
Хороших выходных!