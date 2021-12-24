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Новогодний кубок КВН, #ЯМЫискусство и открытие катка в Центральном парке: выходные 24-26 декабря

Новогодний кубок КВН, #ЯМЫискусство и открытие катка в Центральном парке: выходные 24-26 декабря

А еще провожаем год традиционным электронным ритуалом на вечеринке WISH, новогодняя ярмарка в AZAZA, выходные немецкого кино в «Октаве» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Новогодний кубок КВН Оружейной столицы

Когда: 26 декабря, воскресенье, 17.00.

Где: Концертный зал ТулГУ.

Новогодний кубок КВН Оружейной столицы

26 декабря в концертном зале Тульского государственного университета состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы.

 

«Мороз в конверте»

Когда: 25−26 декабря, суббота-воскресенье.

Где: Творческий кластер «Октава».

Мороз в конверте

С 25 по 26 декабря в творческом кластере «Октава» покажут камерный новогодний спектакль «Мороз в конверте».
 
«Мороз в конверте» — интерактивный спектакль, основанный на письмах Джона Рональда Толкина своим детям. Автор «Хоббита» и «Властелина колец» в течение 23 лет отправлял послания от Деда Мороза своим сыновьям и дочерям. После смерти писателя эти волшебные послания были изданы в книге «Письма рождественского деда».
 

WISH

Когда: 25 декабря, суббота, 23.00.

Где: КЦ «Типография».

WISH

25 декабря культурный центр «Типография» приглашает погрузиться в магические подземелья и проводить год традиционным электронным ритуалом на вечеринке WISH.
 

Новогодняя ярмарка в AZAZA

Когда: 26 декабря, воскресенье, 12.00.

Где: Ресторан AZAZA (Красноармейский просп., 7-б).

Новогодняя ярмарка в AZAZA

26 декабря в AZAZA пройдет Новогодняя ярмарка. Что будет: праздничное настроение, тематические мастер-классы и предсказания на 2022 год, продажа новогодних подарков, дизайнерских украшений, открыток и постеров, уникальной посуды!

А вот что будет на улице: елочный базар, корнер с ёлочными игрушками, еда на гриле, горячий глинтвейн, музыка и тёплые объятия ever.
 

Рок в защиту животных

Когда: 24 декабря, пятница, 17.00.

Где: Центр культуры и досуга.
Стоимость: 500 руб.

Рок в защиту животных

24 декабря в Центре культуры и досуга состоится Благотворительный международный фестиваль «Рок в защиту животных».
 

Психологический клуб: Проводы старого года

Когда: 26 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Психологический клуб: Проводы старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В Италии широко распространена предновогодняя традиция избавляться от старых вещей (раздавать, выбрасывать). Символически этот ритуал позволяет освободить место для нового и прочувствовать освободившееся пространство.
В психологическом плане также важно освобождать внутреннее пространство для новых чувств, побуждений, свершений.
 

Открытие катка в Центральном парке

Когда: 26 декабря, воскресенье, 15.00.

Где: Центральный парк.

Открытие катка в Центральном парке

26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.

 

#ЯМЫискусство

Когда: 23 декабря — 9 января.

Где: Выставочный зал.

#ЯМЫискусство

C 23 декабря в Выставочном зале откроется выставка творческих работ молодых художников в рамках проекта «Art holiday» — #ЯМЫискусство.
 
В экспозиции представлено более 60-ти работ участников из
Тульской и Московской областей. Опытным путём они создают свои
холсты, стараясь передать на полотно эмоции, чувства, боли, волнения и
собственный жизненный опыт.
 

Байкерский Новый год

Когда: 25 декабря, суббота, 22.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: 300 руб.

Байкерский Новый год

25 декабря в тульском рок-клубе «М2» отметят байкерский Новый год.
Беспощадный в своём гуманизме и любви к жизни. Этой ночью будет можно танцевать даже на барной стойке!
 

Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band

Когда: 26 декабря, воскресенье, 17.00.

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб.

Новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band

26 декабря в тульском театре «Эрмитаж» состоится новогодний концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится». Вопрос, готовы ли мы к этому?
Как правильно подготовиться к празднику? Конечно, запастись праздничным настроением! Именно на концерте кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band это получится лучше всего.
 

Выходные немецкого кино в «Октаве»

Когда: 25 и 26 декабря, суббота-воскресенье, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выходные немецкого кино в «Октаве»

25 и 26 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В этот уикенд мы познакомимся с творчеством Вима Вендерса.
 

«Белые розы. Розовые слоны»

Когда: 25 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы. Розовые слоны

25 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 
 
 
а что в кино?

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
 

«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)

Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:38 +1
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