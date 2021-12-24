Новогодний кубок КВН, #ЯМЫискусство и открытие катка в Центральном парке: выходные 24-26 декабря

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В Италии широко распространена предновогодняя традиция избавляться от старых вещей (раздавать, выбрасывать). Символически этот ритуал позволяет освободить место для нового и прочувствовать освободившееся пространство.

В психологическом плане также важно освобождать внутреннее пространство для новых чувств, побуждений, свершений.