Рок в защиту животных
24 декабря в Центре культуры и досуга состоится Благотворительный международный фестиваль «Рок в защиту животных». Михаил Башаков, Умка (Анна Герасимова), Борис Плотников, Юрий Чиковани, группа AEROJACK примут участие в фестивале. Все вырученные средства будут направленные животным Центра помощи «Любимец», который является одним из организаторов фестиваля.
Основная цель фестиваля – донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них.
Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Первым шагом к такому объединению для благой цели может стать фестиваль «Рок в защиту животных»!
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
24 декабря 2021, пятница
17:00
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽