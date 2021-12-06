24 декабря в Центре культуры и досуга состоится Благотворительный международный фестиваль «Рок в защиту животных». Михаил Башаков, Умка (Анна Герасимова), Борис Плотников, Юрий Чиковани, группа AEROJACK примут участие в фестивале. Все вырученные средства будут направленные животным Центра помощи «Любимец», который является одним из организаторов фестиваля.

Основная цель фестиваля – донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них.

Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Первым шагом к такому объединению для благой цели может стать фестиваль «Рок в защиту животных»!