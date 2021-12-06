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Рок в защиту животных

Рок в защиту животных

24 декабря в Центре культуры и досуга состоится Благотворительный международный фестиваль «Рок в защиту животных». Михаил Башаков, Умка (Анна Герасимова), Борис Плотников, Юрий Чиковани, группа AEROJACK примут участие в фестивале. Все вырученные средства будут направленные животным Центра помощи «Любимец», который является одним из организаторов фестиваля.

Основная цель фестиваля – донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них.
 
Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Первым шагом к такому объединению для благой цели может стать фестиваль «Рок в защиту животных»!
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
24 декабря 2021, пятница
17:00
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Касса
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Panbrothers Band
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6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
«ХАРД'И»
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5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Нейромонах Феофан
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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