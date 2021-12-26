Где в Туле покататься на коньках, лыжах, сноубордах и тюбингах
В обзоре Myslo – места, где весело и активно провести зимний сезон.
Тула, ул. Первомайская, 13-а.
В ЦПКиО организованы две ледовые точки:
- Каток на большом круге возле Зеленой планеты.
- Хоккейная коробка возле базы проката.
Работают две базы проката: на большом круге и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.
Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Дополнительная услуга — помощник фигуриста — 150 руб./час.
Санки и ледянки — 100 руб./час.
Детский снегокат — 150 руб./час.
Тюбинг — 200 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, ул. Октябрьская, 188-а.
В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.
Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Санки и ледянки — 100 руб./час.
Детский снегокат — 150 руб./час.
Тюбинг — 200 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, ул. Кутузова, 131.
В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.
Режим работы проката: среда — воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.
Прокат лыж: 160 руб./час.
Прокат коньков: 150 руб./час.
Санки и ледянки — 100 руб./час.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, площадь Ленина.
Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек.
Для посещения катка QR-коды не потребуются.
75 билетов будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.
Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.
Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки)— 250 руб./час.
Подготовлена трасса 5 км, для вечернего катания освещена трасса протяженностью 2,5 км.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача лыж до 16.00).
Прокат лыж: для взрослых и детей — 200 руб. в час за комплект лыж (по будням — 150 руб. в час)
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел.
Режим работы: понедельник — пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00.
Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговую сумму.
Прокат лыж: для взрослых — 600 руб./час, для детей — 450 руб./час.
Сноуборд: для взрослых — 600 руб./час, для детей — 450 руб./час.
Тюбинг+шлем: по будням — 600 руб./час, по выходным — 800 руб./час, в праздничные дни — 950 руб.
Подъемники: ски-пасс и ознакомительный билет — 200 руб., 1 подъем (Зеленый склон) по будням — 60 руб., по выходным — 80 руб., по праздникам — 100 руб. Подъем (большой подъемник) — по будням — 70 руб., по выходным — 100 руб., по праздникам — 120 руб.
Абонементы на подъемник:
Большая канатная дорога — по будням 1 час — 700 руб., весь день — 1800 руб.; по выходным — 1 час — 1000 руб., весь день — 3000 руб.; в праздничные дни — 1 час — 1200 руб., весь день — 3500 руб.
Зеленый склон — по будням 1 час — 600 руб., по выходным — 800 руб., в праздничные дни — 1000 руб.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, Щекинское шоссе, 6, тел.
Режим работы: по будням — с 15.00 до 22.00, по выходным — с 11.00 до 22.00.
Лыжи (комплект): по будням — 500 руб./час, весь день — 1500 руб., по выходным — 600 руб./час, по выходным — 2000 руб.
Сноуборд: по будням — от 500 руб./час, весь день — 1500 руб., по выходным — от 600 руб./час, весь день — 2000 руб.
Тюбинг: по будням — от 350 руб./час, весь день — 1000 руб., по выходным — от 400 руб./час, весь день — 2000 руб.
Коньки: по будням — от 150 руб./час, весь день — 500 руб., по выходным — от 200 руб./час, весь день — 750 руб.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
д. Форино, тел.:
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых — 750 руб./час, для детей до 12 лет — 650 руб./час, для детей до 17 лет — 700 руб./час. Без использования подъемника — 600 руб./час.
Тюбинги: двухместный по будням — 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 300 руб./час, трехместный по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 350 руб./час.
В качестве залога принимаются документы, удостоверяющие личность.
Билет на пользование подъемником: для взрослых — от 400 руб., для детей (до 12 лет) — от 300 руб.
Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется 50-процентная скидка на абонемент.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, пос. Малахово, тел.
Режим работы: понедельник — выходной, вторник — пятница 15.00 — 22.00, суббота — воскресенье 10.00 — 22.00.
Прокат лыж: для взрослых по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 500 руб./час, для детей — по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 250 руб./час.
Сноуборд: для взрослых по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 500 руб./час, для детей — по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 250 руб./час.
Тюбинг: по будням — первый час 400 руб., каждый последующий — 300 руб., по выходным — 650 руб./час, в праздничные дни — 800 руб.
Подъемники: по будням для взрослых — 600 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 300 руб./час, по выходным для взрослых — 800 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 400 руб./час; в праздничные дни для взрослых — 1000 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 500 руб.
Подъемник учебного склона: по будням — 500 руб./день, по выходным — 700 руб., в праздничные дни — 800 руб./день.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Тула, ул. М. Горького, 18, тел.
Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота — с 12.00 до 22.00, воскресенье — с 11.00 до 22.00.
Билеты на каток: для взрослых — 200 руб., для детей — 100 руб. Время катания не ограничено.
Прокат коньков для взрослых — 150 руб./час, для детей — 100 руб./час. Минимальное время проката — час. Последующая оплата взимается за каждые 30 минут.
При себе необходимо иметь залог 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.
Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52−66−83.
Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница — в 19.00, среда — в 21.45, суббота — в 12.00 и 19.00, воскресенье — в 14.30 и 21.00.
Сеанс длится 1 час 30 мин.
Билеты бронировать не нужно. В порядке живой очереди.
Входной билет для взрослых — 350 руб., для детей — 250 руб.
Аренда коньков — 150 рублей в час.
Можно прийти со своими коньками.
Для посещения катка нужен QR-код.
На территории Зареченского округа:
- каток по адресу: ул. М. Горького, 14−20;
- хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;
- каток в пос. Ленинском по адресу: ул. Ленина, д. 9;
- хоккейная коробка в пос. Ленинском по адресу: ул. Гагарина, д. 9;
- хоккейная коробка в с. Хрущево на ул. Прудной;
- хоккейная коробка в пос. Рождественском на ул. Лесной;
- каток в пос. Обидимо по адресу: ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;
- хоккейная коробка в пос. Плеханово по адресу: ул. Заводская, д. 21.
На территории Пролетарского округа:
- каток на Пролетарской набережной;
- каток на ул. Приупской, д. 3;
- хоккейная коробка по адресу: ул. Металлургов, д. 22;
- хоккейная коробка по адресу: ул. Р. Зорге, д. 29;
- хоккейная коробка по адресу: ул. Бондаренко, д. 23;
- хоккейная коробка по адресу: ул. Кутузова, д. 131.
На территории Центрального округа, помимо Губернского катка:
- хоккейная коробка на Казанской набережной;
- хоккейная коробка между д. 7 к. 3 по ул. Кауля и д. 11-а по ул. Новомосковской;
- хоккейная коробка в п. Петелино.
На территории Привокзального округа:
- хоккейная коробка по адресу: ул. Калужское шоссе, дома 5−7;
- хоккейная коробка по адресу: ул. Седова, д. 27;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, д. 36;
- хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет, д. 44;
- хоккейная коробка в Платоновском парке.
На территории Советского округа:
- хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, д. 94;
- хоккейная коробка по адресу: Красноармейский пр-т, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;
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хоккейная коробка в ЦПКиО им.
П. П. Белоусовавозле базы проката;
-
каток в ЦПКиО им.
П. П. Белоусована Массовом поле.
Катки будут работать при соответствующих погодных условиях.