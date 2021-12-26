Где в Туле покататься на коньках, лыжах, сноубордах и тюбингах

Фото из архива Myslo.

В обзоре Myslo – места, где весело и активно провести зимний сезон.

центральный парк

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

В ЦПКиО организованы две ледовые точки:

Каток на большом круге возле Зеленой планеты.

Хоккейная коробка возле базы проката.

Работают две базы проката: на большом круге и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Дополнительная услуга — помощник фигуриста — 150 руб./час.

Санки и ледянки — 100 руб./час.

Детский снегокат — 150 руб./час.

Тюбинг — 200 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Санки и ледянки — 100 руб./час.

Детский снегокат — 150 руб./час.

Тюбинг — 200 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК

Тула, ул. Кутузова, 131.

В парке работает хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: среда — воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.

Прокат лыж: 160 руб./час.

Прокат коньков: 150 руб./час.

Санки и ледянки — 100 руб./час.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

губернский каток

Тула, площадь Ленина.

Время начала сеансов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 по 1 ч. 15 мин. каждый. В выходные и праздники в 12.00 — детский сеанс для посетителей до 10 лет включительно. В декабре и в дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется молодежный сеанс — в 22.00.

Каток бесплатный. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность (кроме паспорта).

Единовременно в зоне проката и на льду могут находиться не более 150 человек. Для посещения катка QR-коды не потребуются. 75 билетов будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА ИМ. В. П. ВЕДЕНИНА

Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 66-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

Прокат лыж (лыжи, ботинки, палки)— 250 руб./час.

Подготовлена трасса 5 км, для вечернего катания освещена трасса протяженностью 2,5 км.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ЛЫЖНАЯ ТРАССА «СПАРТАК»

Тула, 4-й Дачный пр., 7-б.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (выдача лыж до 16.00).

Прокат лыж: для взрослых и детей — 200 руб. в час за комплект лыж (по будням — 150 руб. в час)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА «НЕКРАСОВО»

д. Некрасово, 176-й км трассы М-2, тел. 8 (4872) 79-01-59 .

Режим работы: понедельник — пятница с 12.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 11.00 до 21.00.

Залог за снаряжение — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС или залоговую сумму.

Прокат лыж: для взрослых — 600 руб./час, для детей — 450 руб./час.

Сноуборд: для взрослых — 600 руб./час, для детей — 450 руб./час.

Тюбинг+шлем: по будням — 600 руб./час, по выходным — 800 руб./час, в праздничные дни — 950 руб.

Подъемники: ски-пасс и ознакомительный билет — 200 руб., 1 подъем (Зеленый склон) по будням — 60 руб., по выходным — 80 руб., по праздникам — 100 руб. Подъем (большой подъемник) — по будням — 70 руб., по выходным — 100 руб., по праздникам — 120 руб.

Абонементы на подъемник:

Большая канатная дорога — по будням 1 час — 700 руб., весь день — 1800 руб.; по выходным — 1 час — 1000 руб., весь день — 3000 руб.; в праздничные дни — 1 час — 1200 руб., весь день — 3500 руб.

Зеленый склон — по будням 1 час — 600 руб., по выходным — 800 руб., в праздничные дни — 1000 руб.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ДОЛИНА Х»

Тула, Щекинское шоссе, 6, тел. 8 (4872) 71-71-26 .



Режим работы: по будням — с 15.00 до 22.00, по выходным — с 11.00 до 22.00.

Лыжи (комплект): по будням — 500 руб./час, весь день — 1500 руб., по выходным — 600 руб./час, по выходным — 2000 руб.

Сноуборд: по будням — от 500 руб./час, весь день — 1500 руб., по выходным — от 600 руб./час, весь день — 2000 руб.

Тюбинг: по будням — от 350 руб./час, весь день — 1000 руб., по выходным — от 400 руб./час, весь день — 2000 руб.

Коньки: по будням — от 150 руб./час, весь день — 500 руб., по выходным — от 200 руб./час, весь день — 750 руб.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что цены с января 2022 года будут меняться.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ФОРИНО»

д. Форино, тел.: 8 (920) 764-25-55 , 8 (910) 584-05-55 , 8 (920) 778-45-85 , 8 (910) 944-45-85 .

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат горнолыжного комплекта и сноуборда: с использованием подъемника для взрослых — 750 руб./час, для детей до 12 лет — 650 руб./час, для детей до 17 лет — 700 руб./час. Без использования подъемника — 600 руб./час.

Тюбинги: двухместный по будням — 250 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 300 руб./час, трехместный по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 350 руб./час.

В качестве залога принимаются документы, удостоверяющие личность.

Билет на пользование подъемником: для взрослых — от 400 руб., для детей (до 12 лет) — от 300 руб.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется 50-процентная скидка на абонемент.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «МАЛАХОВО»

Тула, пос. Малахово, тел. 8 (902) 840-23-33 .



Режим работы: понедельник — выходной, вторник — пятница 15.00 — 22.00, суббота — воскресенье 10.00 — 22.00.

Прокат лыж: для взрослых по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 500 руб./час, для детей — по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 250 руб./час.

Сноуборд: для взрослых по будням — 300 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 500 руб./час, для детей — по будням 150 руб./час, по выходным и в праздничные дни — 250 руб./час.

Тюбинг: по будням — первый час 400 руб., каждый последующий — 300 руб., по выходным — 650 руб./час, в праздничные дни — 800 руб.

Подъемники: по будням для взрослых — 600 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 300 руб./час, по выходным для взрослых — 800 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 400 руб./час; в праздничные дни для взрослых — 1000 руб./час, для детей (до 12 лет включительно) — 500 руб.

Подъемник учебного склона: по будням — 500 руб./день, по выходным — 700 руб., в праздничные дни — 800 руб./день.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН «ЗАРЕЧЬЕ»

Тула, ул. М. Горького, 18, тел. 8 (4872) 34-42-08 .



Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота — с 12.00 до 22.00, воскресенье — с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых — 200 руб., для детей — 100 руб. Время катания не ограничено.

Прокат коньков для взрослых — 150 руб./час, для детей — 100 руб./час. Минимальное время проката — час. Последующая оплата взимается за каждые 30 минут.

При себе необходимо иметь залог 1500 руб. или документ, удостоверяющий личность.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а.

+7 (4872) 33-68-06. Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням, если нет хоккейных матчей. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте uss71.ru и по телефону

Стоимость билетов для взрослых 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет — 250 рублей.

Аренда коньков в период с 1 по 10 января бесплатно. В остальные дни — 150 руб./час.

Допустимое количество посетителей на один сеанс — 70 человек.

Для посещения Ледового дворца нужен QR-код.

спорткомплекс lifetime в заречье Тула, ул. Токарева, 1-а, тел. 52−66−83.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница — в 19.00, среда — в 21.45, суббота — в 12.00 и 19.00, воскресенье — в 14.30 и 21.00.

Сеанс длится 1 час 30 мин.

Билеты бронировать не нужно. В порядке живой очереди.

Входной билет для взрослых — 350 руб., для детей — 250 руб.

Аренда коньков — 150 рублей в час.

Можно прийти со своими коньками.

Для посещения катка нужен QR-код.

БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ И ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ

На территории Зареченского округа:

каток по адресу: ул. М. Горького, 14−20;

хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;

каток в пос. Ленинском по адресу: ул. Ленина, д. 9;

хоккейная коробка в пос. Ленинском по адресу: ул. Гагарина, д. 9;

хоккейная коробка в с. Хрущево на ул. Прудной;

хоккейная коробка в пос. Рождественском на ул. Лесной;

каток в пос. Обидимо по адресу: ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;

хоккейная коробка в пос. Плеханово по адресу: ул. Заводская, д. 21.

На территории Пролетарского округа:

каток на Пролетарской набережной;

каток на ул. Приупской, д. 3;

хоккейная коробка по адресу: ул. Металлургов, д. 22;

хоккейная коробка по адресу: ул. Р. Зорге, д. 29;

хоккейная коробка по адресу: ул. Бондаренко, д. 23;

хоккейная коробка по адресу: ул. Кутузова, д. 131.

На территории Центрального округа, помимо Губернского катка:

хоккейная коробка на Казанской набережной;

хоккейная коробка между д. 7 к. 3 по ул. Кауля и д. 11-а по ул. Новомосковской;

хоккейная коробка в п. Петелино.

На территории Привокзального округа:

хоккейная коробка по адресу: ул. Калужское шоссе, дома 5−7;

хоккейная коробка по адресу: ул. Седова, д. 27;

хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15;

хоккейная коробка по адресу: пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская, д. 36;

хоккейная коробка по адресу: пос. Рассвет, д. 44;

хоккейная коробка в Платоновском парке.

На территории Советского округа:

хоккейная коробка по адресу: ул. Гоголевская, д. 94;

хоккейная коробка по адресу: Красноармейский пр-т, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;

хоккейная коробка в ЦПКиО им. П. П. Белоусова возле базы проката;

возле базы проката; каток в ЦПКиО им. П. П. Белоусова на Массовом поле.

Катки будут работать при соответствующих погодных условиях.