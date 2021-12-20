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Психологический клуб: Проводы старого года

Психологический клуб: Проводы старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В Италии широко распространена предновогодняя традиция избавляться от старых вещей (раздавать, выбрасывать). Символически этот ритуал позволяет освободить место для нового и прочувствовать освободившееся пространство. 

В психологическом плане также важно освобождать внутреннее пространство для новых чувств, побуждений, свершений.
 
На встрече, посвящённой проводам старого года:
 
  • поговорим о важности завершения дел с позиций гештальт-терапии;
  • в практической части будем настраиваться на новогоднюю волну, прощаться со старым и готовиться к встрече с новым с помощью арт-терапии, сказкотерапии и метафорических карт.
 
Ведущая: клинический психолог, консультант в экзистенциальном подходе в гештальт-терапии Зинаида Минутина. Стоимость: 300 руб. 
 
P.S. Встреча может быть полезна тем, чьё новогоднее настроение осталось в далеком 95-м.

 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 декабря 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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