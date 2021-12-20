Психологический клуб: Проводы старого года

26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В Италии широко распространена предновогодняя традиция избавляться от старых вещей (раздавать, выбрасывать). Символически этот ритуал позволяет освободить место для нового и прочувствовать освободившееся пространство.

В психологическом плане также важно освобождать внутреннее пространство для новых чувств, побуждений, свершений.

На встрече, посвящённой проводам старого года:

поговорим о важности завершения дел с позиций гештальт-терапии;

в практической части будем настраиваться на новогоднюю волну, прощаться со старым и готовиться к встрече с новым с помощью арт-терапии, сказкотерапии и метафорических карт.

Ведущая: клинический психолог, консультант в экзистенциальном подходе в гештальт-терапии Зинаида Минутина. Стоимость: 300 руб.

P.S. Встреча может быть полезна тем, чьё новогоднее настроение осталось в далеком 95-м.



