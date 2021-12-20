Психологический клуб: Проводы старого года
26 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. В Италии широко распространена предновогодняя традиция избавляться от старых вещей (раздавать, выбрасывать). Символически этот ритуал позволяет освободить место для нового и прочувствовать освободившееся пространство.
В психологическом плане также важно освобождать внутреннее пространство для новых чувств, побуждений, свершений.
На встрече, посвящённой проводам старого года:
- поговорим о важности завершения дел с позиций гештальт-терапии;
- в практической части будем настраиваться на новогоднюю волну, прощаться со старым и готовиться к встрече с новым с помощью арт-терапии, сказкотерапии и метафорических карт.
Ведущая: клинический психолог, консультант в экзистенциальном подходе в гештальт-терапии Зинаида Минутина. Стоимость: 300 руб.
P.S. Встреча может быть полезна тем, чьё новогоднее настроение осталось в далеком 95-м.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 декабря 2021, воскресенье
18:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽