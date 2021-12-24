Открытие катка в Центральном парке
26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.
Кроме того, для посетителей подготовили большую развлекательную программу:
- 15.10 — 15.40 — конкурс в костюмах сказочных героев;
- 15.00 — 16.00 — хоккей в валенках от Федерации хоккея Тульской области;
- 18.00 — пиротехническое шоу.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
26 декабря 2021, воскресенье
15:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽