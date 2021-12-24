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Открытие катка в Центральном парке

Открытие катка в Центральном парке

26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.

Кроме того, для посетителей подготовили большую развлекательную программу:

  • 15.10 — 15.40 — конкурс в костюмах сказочных героев;
  • 15.00 — 16.00 — хоккей в валенках от Федерации хоккея Тульской области;
  • 18.00 — пиротехническое шоу.
Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
26 декабря 2021, воскресенье
15:00
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Касса
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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