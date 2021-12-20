WISH
25 декабря культурный центр «Типография» приглашает погрузиться в магические подземелья и проводить год традиционным электронным ритуалом на вечеринке WISH.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 января 2022, вторник
23:00
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽